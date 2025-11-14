¡Ö43ºÐ¤ËÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡×É×¤Ï¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ª4»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥â¥Ç¥ëà¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¶Ã¤¡Ö¥¦¥½¤À¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¤º¡¼¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Î¿ä¤·¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀÖ¤¬»÷¹ç¤¦¿Í¤ª¤ë¡©¡×
¡¡¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÉ×¤Ë»ý¤Ä¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¸ø³«¤·¤¿¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤òÅ»¤Ã¤¿¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â´¶¼Õ¤ÎÆü♡¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÅì¸¶°¡´õ¡£11Æü¤Ë43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤Æ¡¢¹¤¤¼¼Æâ¤ÇÂç¤¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò»ý¤Á¾Ð´é¤Ç¼«»£¤ê¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤ì¤ë¤¦¤Á¤¬¹¬¤»¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹♡¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö43ºÐ¤ËÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö43ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¥¦¥½¤À¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë♡¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀÖ¤¬»÷¹ç¤¦¿Í¤ª¤ë¡©¡×¡ÖÀÖ¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¤º¡¼¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡ÖÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡Åì¸¶¤Ï2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÃË»Ò½ÀÆ»100¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½ÀÆ»²È¤Î°æ¾å¹¯À¸¤µ¤ó(47)¤È08Ç¯¤Ë·ëº§¡£09Ç¯¤ËÄ¹½÷Ž¤10Ç¯¤ËÄ¹ÃËŽ¤15Ç¯¤Ë¼¡½÷¡¦»°½÷¤È¤Ê¤ëÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£