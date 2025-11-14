形も激変、スパイクレスに！フットジョイ『DRYJOYS PRO』、11月14日デビュー
アクシネットジャパンインクから、新作シューズのアナウンス。「フットジョイは、スパイクレスに進化し、より洗練されたスタイルへアップデートした『DRYJOYS PRO』を11月14日より一般販売いたします」と、同社。ウィメンズは12月中旬頃の発売予定だという。
【画像】『ドライジョイズプロ』の前作は、こんなデザインだった
『DRYJOYS PRO』と言えば、長らく同社のスパイクシューズとしては定番中の定番で、前作までの独特なヒールに丸みのある低めのシルエットが特長だった。今作はそれが激変しており、スタイリッシュなデザインでスパイクレスに。
「DRYJOYS PROは好評を博したモデル『D.N.A.（DryJoys NextAdvancement）』のコンセプトを受け継ぐトータルパフォーマンスゴルフシューズ。多くのゴルファーに支持された、軽量性、安定性、屈曲性、デザイン性、快適なフィット感といった特長を、DRYJOYS PROが継承しています。今作では新たに開発されたスパイクレスのアウトソール（VersaTrax XT）を採用し、フットジョイのスパイクレス史上最高レベルのグリップ力を発揮します。
さらに、ミッドソールの構造も改良することで、歩行時やスイング時の快適性を高めました。ラストは前作同様に日本人ゴルファーの足にフィットする?Japanese fitラスト”を採用。つま先部分にゆとりを持たせながら、中足部のフィット感を向上させ、より自然な履き心地を実現しています。グリップ性能、快適性、フィット感のバランスに優れ、日本のゴルファーが持つパフォーマンスをしっかりとサポートする一足です」（同社広報）
日本人に合う足型だけでなく、インソールは『Ortholite? Impressions』という、2つの硬度を組み合わせたオリジナル仕様で、FJシューズに使用するインソールの中で最上級モデルを採用。スパイクレスになったことも含めて、快適性に徹底的に配慮されている。オープン価格だが、オンラインストアではBOA付きのみで税込29,700円となっている。
