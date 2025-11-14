大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表され、5人組ロックバンド「サカナクション」の12年ぶり2回目の出場が決まった。これを受け、ボーカルの山口一郎（45）は自身のXを更新。「実を言えば、紅白への出演は、最後の最後まで迷っていました」と心境をつづった。

山口は「こんにちは。僕たち私たちサカナクションは、今年、久しぶりに紅白歌合戦に出演します」と報告。「長い間、迷いながらも泳ぎ続ける僕らを見つめ、手を振り、声を届けてくれた皆様のおかげで、サカナクションは2025年も音楽の海の底を迷わず進むことができています。本当にありがとうございます」と感謝を記した。

続けて「実を言えば、紅白への出演は、最後の最後まで迷っていました」と本音を吐露。山口はうつ病を公表して闘病の様子をSNSなどで明かしており「病と共に歩きながら作り出した自分達の曲が、テレビの世界でどこまで伝わるのか、その不安は、ずっと心の奥に残っていました」と告白。それでも「けれど、あの時生まれた言葉や音が、YouTubeの生配信、SNS、そして送っていただいた沢山の手紙によって、誰かの夜に届き、自分と同じように病気や様々な理由で苦しんでいる方々の力になっているという実感を得た事で、迷いは少しずつ溶けていきました」ともつづった。

「バンドが18年という月日を重ねても、5人で見る景色がまだ新しく、変わらないまま変わり続けられるという自信。その積み重ねが、出演を決める決定的な理由になりました」と、出場を決断した理由を語った山口。「僕個人としては、山の尾根の上を歩くように、上がったり下がったり揺れ動いてきたここ数年の葛藤を噛み締め、支えてくれた方々一人ひとりを想像し、祈りを込めて歌いたいと思っています」と決意を記した。