¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼´öÅÄ¤ê¤é¡Ê25¡Ë¤Î¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Î½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢YOASOBI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï3²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÁêËÀ¡É¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼Ayase¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×¡£
º£Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡£³¤³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤âÌ³¤á¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤¿1Ç¯¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë·Á¤Ç¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÖÌ¤ÃÎ¿ô¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡×¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö2¿Í¤È1¿Í¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¤¬¡¢1¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌ³¤á¤¿¤¤¡×¡£
ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯°Ê¾å¤ËìÅÍß¤Ë²»³ÚÅª¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¡¢1¤Ä1¤Ä¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£