姉妹漫才師、海原やすよ ともこ（やすよ＝50、ともこ＝53）が13日夜放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。若かりし頃の体を張ったネタを振り返った。

番組では、さや香石井が「極める！エンターテイナーへの道」としてトランポリンに挑戦。5分間、トランポリンを跳躍すると、1キロ走ったのと同等の運動効果があると聞き、ともこは「めっちゃいいやん」とビックリ。「確かに、通販とかでめっちゃ小さいヤツあるやん。あれ、やっとこか」と興味を示したが、やすよから「あれじゃ膝割って終わりやで」とツッコまれた。

ここで、やすよは「それこそ、私らの登竜門やってんで。NGKの夜公演でトランポリンずっとやっててんから」。

今でこそ、なんばグランド花月の看板に就く2人だが、以前はともこが赤、やすよが青のジャージーを着て、トランポリンに挑むネタをやらされており、ともこは「私はだいたい（Mr.）オクレさんとコンビ」。ともこがトランポリンを跳んでオクレに乗るというボケだったといい、やすよが「それでオクレさんがつぶれるから、『お前ら、最後逆やんけ！』って」と説明し、ともこが「で、私がキレイに（オクレを上に）乗せる」と再現して笑わせた。

ただ、評判はイマイチだったようで「何にもウケへんで？ みんな、お笑いを見に来てるのにトランポリン一生懸命やるの笑う？」とボヤいていた。