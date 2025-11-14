ＭＬＢの最優秀選手（ＭＶＰ）が１３日（日本時間１４日）に発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手（３１）が満票で選出され３年連続、歴代単独２位となる４度目の受賞となった。ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が２年連続３度目の選出となったが、発表直後の両雄のとった行動が話題になっている。

大谷は隣りに座っていた真美子夫人と喜びを分かち合い、夫人に顔を近づけた。キスをするかと思われたが、大谷は夫人が抱いていた愛犬・デコピンとキスし、笑いを誘った。

一方、ジャッジもサマンサ夫人と愛犬のガス、ペニーと中継に登場。ＭＶＰが発表されると愛犬を背中越しに置き去りにしたまま、夫人と抱き合ってキスした。

両雄の対照的な対応にファンは注目。ＳＮＳでは「受賞を知った２人のＭＶＰの対比・大谷翔平は妻の代わりに犬にキスし、アーロン・ジャッジは犬の代わりに妻にキスをします」「大谷は妻よりも犬を愛しています笑」…と盛り上がった。

米メディア「クラッチ・ポインツ」も「ドジャースのスター、大谷翔平のＭＶＰ受賞後のジェスチャーが注目を集める」と報じるなど大きな関心が集まっている。