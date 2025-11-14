阪神は１４日、島本浩也投手と日本ハム・伏見寅威捕手の交換トレードが決まったと発表した。

島本は福知山成美から２０１０年育成ドラフト２位で阪神に入団。１４年オフに支配下登録を勝ち取り、ここまで通算２０４試合に登板しているリリーフ左腕だ。今季は１６試合で２勝１敗、防御率１・８８。

島本は球団を通じ「タイガースファンのみなさま、そして関係者のみなさま、１５年間ありがとうございました。突然のことで少し驚きもあり、そして寂しさもありますが、新天地でしっかり活躍することが恩返しになると思っています。交流戦でまた甲子園に帰ってきて、元気な姿をお見せすることができるように頑張ります。今後もご声援をよろしくお願いします」とコメントした。

◆島本 浩也（しまもと・ひろや）１９９３年２月１４日、奈良・大和高田市生まれ。３２歳。高田小２年から「高田イーグルス」で投手兼一塁手として野球を始める。高田中時代はボーイズリーグ「橿原コンドル」で投手。福知山成美では２年春から投手として背番号１２でベンチ入り。１０年育成ドラフト２位で阪神に入団。１４年オフに支配下登録。１７６センチ、７３キロ。左投左打。推定年俸４５００万円