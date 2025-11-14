巨人は１４日、今月２３日開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ ２０２５ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｆａｎａｔｉｃｓ」を記念して、選手がデザインをプロデュースしたＴシャツを発売すると発表した。

２２日から、巨人公式オンラインストアと東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。

吉川尚輝内野手、山粼伊織投手、戸郷翔征投手、小林誠司捕手、泉口友汰内野手、田中瑛斗投手の６選手がプロデュースと監修に携わった。デザインを一から企画し、各選手の個性と想いが反映されたアイテムとなっている。

また、公式オンラインストア限定で、直筆サイン入りカードがついた特別バックパックセットを、２２日午前１０時から数量限定で販売（先着順）する。

【商品一覧】

■選手プロデュースＴシャツ ※Ｓ〜２ＸＬ

・吉川尚輝（ブラック） ５，５００円

・山粼伊織（スモークブラック、ホワイト） ５，５００円

・戸郷翔征（ブラック） ５，５００円

・小林誠司（チャコール、ライトベージュ） ５，５００円

・泉口友汰（インディゴ） ５，５００円

・田中瑛斗（スモークブラック、ホワイト） ５，５００円

■＜各１０セット限定＞直筆サインカード入り プレーヤーズバッグセット ５０，０００円

セット内容：直筆サイン入りカード、背番号刺しゅう入りＮＩＫＥバックパック、プレーヤーズフェイスタオル（オレンジ×ブラック）、無線制御１４色カラーチェンジペンライト、選手プロデュースＴシャツ（Ｌサイズ）、ロゴボール［ＧＩＡＮＴＳ］

詳細は球団公式ホームページまで。