阪神は１４日、島本浩也投手と日本ハム・伏見寅威捕手の交換トレードが決まったと発表した。

島本は通算２０４試合登板のリリーフ左腕で、今季は１６試合で２勝１敗、防御率１・８８。伏見は２０１２年ドラフト３位でオリックスに入団し、２０２２年オフに国内ＦＡ権を行使して日本ハムに移籍した。通算６３３試合に出場して打率２割３分３厘、２１本塁打、１４２打点。再び関西でのプレーが決まった。

＜島本 浩也＞（しまもと・ひろや）１９９３年２月１４日、奈良・大和高田市生まれ。３２歳。高田小２年から「高田イーグルス」で投手兼一塁手として野球を始める。高田中時代はボーイズリーグ「橿原コンドル」で投手。福知山成美では２年春から投手として背番号１２でベンチ入り。１０年育成ドラフト２位で阪神に入団。１４年オフに支配下登録。１７６センチ、７３キロ。左投左打。推定年俸４５００万円

＜伏見 寅威＞（ふしみ・とらい）１９９０年５月１２日、北海道生まれ。３５歳。東海大四高から東海大を経て２０１２年ドラフト３位でオリックス入団。２２年オフに国内ＦＡ権を行使し、３年総額３億円程度の大型契約で日本ハム入り。通算成績は６３３試合で打率２割３分３厘、２１本塁打、１４２打点。１８２センチ、８９キロ。右投右打。推定年俸は１億円。