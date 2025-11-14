【紅白】HANA『紅白歌合戦』初出場「泣きました」 プロデューサー・ちゃんみなとともに会見
NHKは14日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）の出場歌手発表会見を実施。初出場の7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が会見に出席した。
【会見カット】クールな表情…！会見に登壇したちゃんみな
HANAはけさ、初登場を知ったそう。CHIKAは「私は泣きました。何人か泣いた子もいるし、自分たちの夢でもあったので、みんなうれしいという感じで喜びました」とそのときの状況を振り返った。
また、プロデューサーのちゃんみなも同じく初出場となった。CHIKAは「裏で（ちゃんみなに）会って、また泣きました。本当に支えられていますので。SKYさん（SKY-HI）にも、スタッフさんにも、支えられているので、感謝しています」と思いを伝えた。
続けて、NAOKOは「生きていくと、つらいことやしんどいこともあるし、勇気を出さなきゃいけないときも一歩が重たいときも、マイナスなこともある」とし、「7人そろうからこそ、救い方がそれぞれある。パフォーマンスを通して、歌いたい、踊りたい、届けたい」と意気込んだ。
HANAは、CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAの7人組ガールズグループ。SKY-HIがCEOを務めるBMSGが、プロデューサーにラッパー・シンガーのちゃんみなを迎えて開催したオーディション『No No Girls』より誕生した。『No No Girls THE FINAL』は、Kアリーナ横浜にて有観客で行われ、配信は最大同時接続者数56万人を超え、「#ノノガファイナル」がXトレンド1位を獲得したほか、メンバーの名前も続々トレンドインするほど話題を呼んだ。
2025年1月、「Drop」でプレデビュー。4月に「ROSE」でメジャーデビューした。その後、「Burning Flower」「Blue Jeans」「BAD LOVE」「My Body」とヒット曲が続き、「Forbes 30 UNDER 30 JAPAN 2025」「第42回ベストジーニスト2025」など受賞が相次いでいる。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
