阪神・島本浩也は“心で投げる”男だ。1メートル76、73キロという球界では小さい部類に入る体格。フィジカルで劣る分、駆使してきたのは気持ちの部分だ。

自己最多の63試合に登板した19年。シーズン終了後に耳にした言葉が印象的だ。「次投げたら肘壊れるって場面が3回ありました。キャッチボールから痛くて、やばいなと。でも、ここで投げなかったらもう次はないと思って投げてました」

入団後も、上半身の骨折を隠して腕を振ってアピールを続けたこともある。10年ドラフトで育成選手として入団し、1年目から時間は残されていなかった。「育成という立場で誰よりも自分はアピールしないといけないんで」。14年に支配下登録を勝ち取ったものの、左肘のトミージョン手術を受けた20年に再び育成選手となりながら、故障も乗り越えて復活を果たした。

24年まで指揮を執った岡田彰布元監督は胸を手で力強く叩いて「ここ（ハート）が違うやんか」と島本を称したことがある。リーグ優勝を果たした23年にピンチでの火消しで度々起用し続けた大きな理由だった。

マウンドを離れれば18年に結婚した妻、2人の娘を可愛がる優しいお父さんで、愛犬家。ティーカッププードルのティーちゃんとの散歩がリラックス法だった。新天地で迎える来季。その気持ちの強さにじむ投球で北の大地を熱くしてほしい。

（阪神担当・遠藤 礼）