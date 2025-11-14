¡Ú¹ÈÇò¡ÛºæÀµ¾Ï¡¡26Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Ï¡ÖÀ±3¤Ä¤Ç¤¹¡ª¡×ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¥á¥É¥ì¡¼ÈäÏª¡Ö¤´Ë«Èþ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬14Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºæÀµ¾Ï¡Ê79¡Ë¤¬¡¢3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥È¥ë¡×¤È¤·¤Æ1999Ç¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÏÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡£È¯É½²ñ¸«¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¹ÈÇò¤Ë6²ó½Ð¾ì¡¢»Ê²ñ¤â3ÅÙÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡£¼«¿È¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢MISIA¤È¤È¤â¤ËNHK ¥é¥°¥Ó¡¼¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö½ý¤À¤é¤±¤Î²¦¼Ô¡×¤Ç2023Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRockon Social Club¡×¤¬ºÆ¤Ó½Ð±é¡£¼«¿È¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤¬°ì½ï¤ËËÜ´ë²è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¸åºæ¤Ï¡Ö¤´Ë«Èþ¤òNHK¤ÎÊý¡¹¤¬¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶½Ê³¡£¡Ö¸á¸å11»þ45Ê¬¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢Ì²¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤«¡¢·ë²Ì¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´î¤Ó¤òÀ±¤Ç¡Ä¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÀ±3¤Ä¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºæ¤Ï71Ç¯¤Ë25ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ö¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡×¤Ç½é½Ð¾ì¡£76Ç¯¤Þ¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£99Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥È¥ë¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢91Ç¯¤«¤é93Ç¯¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£¥½¥í¡¢¥°¥ë¡¼¥×¡¢»Ê²ñ¤Ç¹ÈÇò¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ïºæ¤ÈÉðÅÄÅ´Ìð¤À¤±¤À¡£·ÝÎò74Ç¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¹ÈÇò¤Ç1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¡¡
¡¡ºæ¤Ïº£Ç¯¡¢¥ß¥Ã¥¡¼µÈÌî¡¢¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¤È¥Ð¥ó¥É¡ÖºæÀµ¾Ï to MAGNETS¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤ò½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢Æ±¶É¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£