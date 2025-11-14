12月20日から新宿Kʼs cinemaで公開される、ティト・カタコラ、オスカル・カタコラ監督作品『少女はアンデスの星を見た』の予告編が公開された。

本作の舞台は1980年代のペルー・アンデス地域。80歳のドン・エバリスト（セシリオ・キスぺ）は、13歳の孫娘ヤナワラ（ルス・ディアナ・ママニ）の殺害容疑で共同体の裁判所に告発され尋問を受けていた。審問が進むにつれ、ヤナワラは、ある性的暴力を受けた影響で、アンデスの禁足地に棲む悪霊の出現を引き起こし、恐ろしい幻覚を見るようになっていたことが明らかになる。今なお、アンデスの山々に潜む共同体意識と伝統的な信仰を背景にした、少女の悲劇的な物語があぶり出されていく。

ヤナワラを演じたルス・ディアナ・ママニは、撮影地のコントゥリリ地区でスカウトされ、主役に抜擢された。エバリスト役のセシリオ・キスぺもまた友人の紹介での起用となった。2人とも今作が初めての演技となる。ルス・ディアナ・ママニは、2024年の国際ガールズ・デーにおいてユネスコと協力し、「私たちには、まだ多くの障害が立ちはだかっている。差別、暴力、質のある教育そして、私たちの声への無関心。私たち少女は自分たちの権利の擁護者になりたいし、なれるのです」というメッセージを述べた。

公開された予告編は、雄大かつ幻想的なアンデスの山並みを背景に一人佇む、ヤナワラの姿から始まる。孫に教育を受けさせたいと願うドン・エバリストの思いが、ヤナワラの運命を狂わせていき、共同体による「裁き」が行われる様子が映し出される。漆鄢の闇の中の炎のカットに「差別と暴力――アンデスの女性が置かれた現実が渦巻く」というテロップが浮かび上がり、ヤナワラを待ち受ける悲劇的な物語と現在も変わらない、アンデスの女性の立場の過酷さを暗示させる予告編となっている。

（文＝リアルサウンド映画部）