オーケーエム、今期経常を一転32％増益に上方修正

オーケーエム <6229> [東証Ｓ] が11月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比45.2％増の6.7億円に拡大し、従来の45.9％減益予想から一転して増益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の6.8億円→9.8億円(前期は7.4億円)に44.1％上方修正し、一転して32.4％増益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比11.2％増の3億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比46.6％増の1.9億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の6.4％→6.0％に悪化した。



株探ニュース

