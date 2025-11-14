＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞

7人組女性アイドルグループのCANDY TUNEが初出場を決めた。

芸能事務所アソビシステムが手がけるアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB．」から23年3月にデビュー。メンバーは福山梨乃（27）、小川奈々子（25）、南なつ（24）、立花琴未（23）、宮野静（23）、村川緋杏（25）、桐原美月（22）の7人。今年は24年4月リリースの「倍倍FIGHT！」がSNSでの拡散をきっかけに大ヒット。全国8都市をめぐるツアーも開催中で、見事に紅白の切符をつかんだ。

村川緋杏（びびあん＝25）初出場の知らせは「今日の朝呼び出されまして、『このあと紅白の会見です』と言われた」と明かし、「私たちも泣いちゃったりしました。私は試合に負けたぐらいむせび泣いた」と笑いつつ「みんなが笑ってくれて場が和んでここに来られました」と語った。

先輩グループのFRUITS ZIPPERとともに出場を決め、「FRUITS ZIPPER姉さんが昨年出られなくて悔しいとおっしゃっていたので、出場が決まって『姉さんありがとう！』と私たちも泣きました」と明かした。続けて「FRUITS ZIPPER姉さんに（出場決定を）伝えた時に『1年間頑張ったね』ってすごく褒めていただけた。すごく楽しみな紅白になりました」と喜んだ。

立花琴未（23）は「CANDY TUNEらしい、新しい、フレッシュなところをお届けできる！ とワクワクがある。喜びが倍の倍の倍です！」と喜びを爆発させ、「集大成の『倍倍FIGHT！』を届けたいと思います」と意気込んだ。