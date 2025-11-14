石原良純、群馬でロケ中にクマと遭遇「パッと見たら笹があって、そこに黒いものが…」

11月14日（金）に放送された『徹子の部屋』に石原良純が出演。最近ニュースを騒がせている“クマ問題” について、自身の体験談を交えて持論を語った。

【映像】石原良純、ロケ中にクマと遭遇し絶体絶命！「サンドウィッチマンの後ろに…」

黒柳徹子から、クマが頻繁に出没する現状について問われると、石原は気象予報士という立場から今年の“猛暑”に言及。「異常気象だ、気候変動だ、地球温暖化だって言って、僕らも今年の夏はすごく体が痛んだと思うんです」と説明し、人間ですら強いダメージを受けたため、人間よりも自然界に押し込められているクマはもっとダメージを受けていると指摘した。

「クマの数が増えすぎたって言う人もいるし、クマの食べ物がないって言う人もいるし、人間と自然の境界がないからすぐ出くわしちゃうって人もいる。何が正しいのかわからないけど、人間より絶対弱いんですよ、クマのほうが。だからクマなりの苦労っていうのがあると思うんですよね」

クマの視点に立って分析を繰り広げた石原。実際に自身もクマと遭遇したことがあったそう。

群馬県でロケを行っていた時のこと。「最初は遠くにいたんですよ。黒いのがいて。こっちはロケやっていたんですけど、そのうち騒がしくなってきて『あのクマこっち来たらしい』って話になったんです」。

危ないということで、一行は旅館へ避難。露天風呂の撮影のため再び外へ出てみると、まさかの光景が…。

「観光協会の人がいて、『さっきのクマどうしました？』って聞いたら、『こっち来ちゃったんだよ』って言って。パッと見たら笹があって、そこに黒いものがあったんですよ。『うわぁ本当のクマだ！』って」

しゃがんでいたクマに対し爆竹を投げたところ、クマはピョンピョンと跳ねて草むらに入っていったそうだ。当時を振り返り、「考えてみたら結構危なかったのかもしれないですね」と冷や汗をかいていた。

ところが、その時一緒にロケをしていたのがサンドウィッチマンだったため、石原は頭の中で意外なことを考えていたとか。

「サンドイッチマンの後ろに俺がいるから、俺は助かると思ったんですよね。俺よりはサンドウィッチマンが先だろうと思ったんですよ」と正直に告白し、黒柳から「ひどい（笑）」と呆れられていた。