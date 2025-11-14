Ž¢Áê¼ê¤ÎËÜ²»Ž£¤òÃÎ¤ê»Å»ö¤ËÀ¸¤«¤¹5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥½¨¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡ÖÄ¾´¶Åª¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¿·Ãø¡ØµÒ´Ñ¤è¤ê¼ç´Ñ ¡È»Å»ö¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¡É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»×¹ÍË¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø²¾Àâ»×¹Í¡Ù¡ØÏÀÅÀ»×¹Í¡Ù¡Ø±¦Ç¾»×¹Í¡Ù3Éôºî¤ÎÃø¼Ô¡¢ÆâÅÄÏÂÀ®»á¤¬¡¢AI»þÂå¤ò¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¼ç´Ñ¡×¤«¤é»Ï¤á¤ë»×¹ÍË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦
¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤äÂ¾¼Ô¤Î¡Ö¼ç´Ñ¡×¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡ÖÁê¼ê¤Î¼ç´Ñ¡×¡¢ÆÃ¤Ë¸ò¾Ä¤ä°Õ»×·èÄê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤è¤¦¤Ê¡ÖÁê¼ê¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡×¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤äÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬É¬¤º¤·¤â¡ÖËÜ²»¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÅö¤ÎËÜ¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¸À¸ì²½¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤ä¤êÊý¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¯¼¡¤Î5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î¼ç´Ñ¡×¤òÃÎ¤ë5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤¦
¢¹ÔÆ°´Ñ»¡¤ò¤¹¤ë
£Ìä¤¤¤«¤±¤ë
¤²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë
¥²¾Àâ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë
1¤Ä¤º¤Ä¡¢¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Þ¤º¡¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¡×¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Áê¼ê¤Î·ÐÎò¤ä²áµî¤ÎÈ¯¸À¡¦¹ÔÆ°¤Ê¤É¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÄ´¤Ù¡¢¤½¤³¤«¤éÁê¼ê¤Î¹¥¤ß¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤¬¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï½ÅÍ×¤Ê¡Ö¾ðÊó¸»¡×¤È¤Ê¤ë¤·¡¢²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ë¤âÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£ºÇ¶á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®ÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤·¡¢Áê¼ê¤¬SNS¤Ê¤É¤ò°ìÀÚ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤ä¤êÊý¤À¤¬¡Ö¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¡×¤Î¤â¼ê¤À¡£
¼¡¤Ë¢¡Ö¹ÔÆ°´Ñ»¡¡×¤À¡£²ñµÄ¤ä¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤ä¹ÔÆ°ÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÃÎ¤ëÂç¤¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ñµÄ¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤1¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¡×¡ÖÎ¨Àè¤·¤ÆÄ´À°Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡×¡ÖµÄÏÀ¤òÊ¶µê¤µ¤»¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
¡¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¡×¤È¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î²Ã¹©¤Î¤Ê¤¤¡Ö°ì¼¡¾ðÊó¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ£¡ÖÌä¤¤¤«¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¡¢¤Ç½¸¤á¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¤È¤¤Î¼ÁÌä¤Î»ÅÊý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
¡ÖÁªÂò¼°¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¤ê¡¢È¿±þ¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¹¤Êý¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÁê¼ê¤Î¹Í¤¨¡¦°Õ¸«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤Ù¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤¬¤¡Ö²¾Àâ·ÁÀ®¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¡£
°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²ñµÄ¤Ç¿·¤·¤¤´ë²è¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤è¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡¡Á£¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï´ë²è¤ÎÆâÍÆ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤ë¡£
¤³¤ÎºÝ¡¢²¾Àâ¤¬¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ï¡¢¤µ¤Û¤É½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤º²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¡£
°ìÅÙ²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¡ÖÅú¤¨¡×¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤¬¥¡Ö²¾Àâ¸¡¾Ú¡×¤À¡£¤¤ÇÎ©¤Æ¤¿²¾Àâ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¾ðÊó¼ý½¸¤äÌä¤¤¤«¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢²¾Àâ¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
²¾Àâ¸¡¾Ú¤ÎºÝ¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ë¤É¤ó¤ÊÌä¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤«¡×¤À¡£º£²ó¤ÎÎã¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¡ü¡ü¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜ²»¤òÊ¹¤±¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤è¤ê¡Ö¤³¤Î°Æ¤Ã¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æ±°Õ¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡Ö²¾Àâ¤ÎÍÌµ¡×¤Ç·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë
¤³¤Î5¤Ä¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö²¾Àâ·ÁÀ®¡¦²¾Àâ¸¡¾Ú¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¡£°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê»Å»ö¤Ç¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë·èÄêÅª¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö²¾Àâ¤¢¤ê¤¡×¤ÇÁê¼ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼ç´Ñ¡×¤Ë¤Þ¤º¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²¾Àâ¤È¥º¥ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãà°ì½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁê¼ê¤Ø¤ÎÄó°Æ¤Î»ÅÊý¤ä¼ÁÌä¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀâÌÀ¤ä¸ò¾Ä¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤«¤¿¤äÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë²¾Àâ¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¡×¤ÇÄó°Æ¤ò²¡¤·ÄÌ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÅöÁ³¡¢°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤ä¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÁ´Á³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¼ª¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Äó°Æ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿Â¦¤â¡¢¡ÖÏÃ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ê¤¢¡×¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤è¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡¢ÌÀÇò¤À¤í¤¦¡£
Áê¼ê¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤ò¤É¤¦°ú¤½Ð¤¹¤«
²¾Àâ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡Ö²¾¤ÎÀâ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤ì¤¬¡ÖÀµ²ò¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÅÙÎ©¤Æ¤¿²¾Àâ¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢Áê¼ê¤ÎÂÐ±þ¡¦È¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢½ÀÆð¤Ë²¾Àâ¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡£
¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¥»¡¼¥ë¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÃÍÃÊ¸ò¾Ä¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤È¤·¤Æ¡¢¼Ö¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
±Ä¶ÈÃ´Åö¤«¤é¤Î²Á³ÊÀâÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö30Ëü±ßÃÍ°ú¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬±Ä¶È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Î¡Ö¿¿°Õ¡×¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Âç¤¤¯¼¡¤Î2¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ê²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²¾Àâ1¡§ 30Ëü±ß¤ÎÃÍ°ú¤¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦
²¾Àâ2¡§ 30Ëü±ß¤ÎÃÍ°ú¤¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö10Ëü±ß¤Ç¤â°Â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¸æ¤Î»ú¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¹â³Û¤ÊÃÍ°ú¤¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¤³¤¦¤·¤¿²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÃÍÃÊ¤Þ¤Ç¤Ê¤é³ä°ú¤¬²ÄÇ½¤«¡×¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢±Ä¶È¤Ï¡Ö²¾Àâ¢ª¸¡¾Ú¡×¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð30Ëü±ß¤ÏÌµÍý¤Ç¤â¡¢15Ëü¤«¤é20Ëü±ß¤ÎÃÍ°ú¤¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö²¾Àâ2¡×¤Î²óÅú¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÍÃÊ¸ò¾Ä¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð»ä¤âÂçÉý¤ËÃÍ°ú¤¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎºÛÎÌ¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢10Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾å¾è¤»¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¾å»Ê¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×
¤½¤ó¤ÊÏÃ¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÃÍ°ú¤¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÃÍÃÊ¤À¤È¡¢»ä¤Î¸¢¸Â¤Ç¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¼Ö¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆ±¤¸¼Ö¼ï¤Î¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¤½¤ì¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï²ÄÇ½¤ÊÃÍ°ú¤¤ÎÉý¤ò¸ò¾Ä¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²¾Àâ¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖÁê¼ê¤ÎËÜ¿´¤äÍ×Ë¾¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¡Ö¸ß¤¤¤Î¼ç´Ñ¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤³¤í¡×¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£
¼Ö¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òÎã¤Ë½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÃÍÃÊ¸ò¾Ä¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÎ¾¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¤ë¡×¤³¤È¤À¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¸ò¾Ä¤ËÉé¤±¤ÆÂ»¤ò¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÃÍÃÊ¸ò¾Ä¡×¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¡ÖÃÍÃÊ°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡×¤ò¡¢²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆÃµ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£
¡Ö¸ÇÄê´ÑÇ°¡×¤¬¸ò¾Ä¤ò¥Õ¥¤¤Ë¤¹¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´õË¾¤¹¤ë30Ëü±ß¤ÎÃÍ°ú¤¤ò¤Ç¤¤º¡¢10Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÃÍ°ú¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£
¤¿¤ÀÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ö¤Î°ÂÁ´À¡×¤òÈó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤Çº£ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Î²¾Àâ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
¡ÖÃÍ°ú¤¤Ï10Ëü±ß¤¬¸Â³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼Ö¤Ë¤Ï°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤³¤ó¤Êµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤¿¤È¤¨ÃÍÃÊ¤ÎÌÌ¤Ç´üÂÔ¤Ë±è¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢°Û¤Ê¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¦Äó°Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤ÇÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆËþÂ¤Î¤¤¤¯¼è°ú¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¿Í¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ìÈÌÏÀ¤ä·Ð¸³Â§¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ö·¿¡×¤ò½Å»ë¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢²è°ìÅª¤Ê±Ä¶È¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢Áê¼ê¤ÎÀøºßÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¡¢¸ÀÆ°¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¼ç´Ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤ËËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤È¡¢¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò±ä¡¹¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤è¤¤¼ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¼Ö¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢²¾¤Ë¤½¤Î¼Ö¤Î¡Ö»ö¸ÎÎ¨¤ÎÄã¤µ¡×¤ä¡ÖÂÑµ×À¤Î¹â¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¤¤¯¤é½àÈ÷¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤¬¡Ö¼Ö¤Î°ÂÁ´À¡×¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤é¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤ÊÄó°Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¡×¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡ÖÁê¼ê¤Î¼ç´Ñ¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î½çÈÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾ï¤ËÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÆâÅÄ ÏÂÀ® ¡§ Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÆÃÊÌµÒ°÷¶µ¼ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë