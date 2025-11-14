11月に入り、まもなく紅葉シーズンということで、今回は、全国的な傾向に加え、岡山香川エリアの紅葉情報を紹介します。

【写真を見る】「今年の紅葉は遅い？」閑谷学校は？寒霞渓は？絶景スポット攻略ガイドで週末のおでかけ計画を【岡山・香川】

（宮本大句見 気象予報士）

「まず全国的な傾向は、平年並みか遅い傾向です。実はこの9月から11月は、比較的気温の高い時期多く、またこれから先も、気温が高い傾向と出ていますので、どちらかといえば、紅葉は、「遅い傾向」と思います」

なぜ遅い傾向？

（宮本大句見 気象予報士）

「ポイントは、「最低気温」です。

最低気温が8℃を下回ってくると、紅葉は進んで、5℃を下回ってくると一気に進むと言われていますので、この先「岡山」では、5、6℃が予想されています。





岡山県南部が見ごろに…

「高松」では、8、9℃で、後半になると少し高めの予想も出てるので、紅葉は少し遅れる可能性も考えられます」

（坂井亮太アナウンサー）

「さあここで改めて、岡山香川の現在の紅葉の情報を見ていきますこちらです。

香川県の南部から、色づき始めています。岡山県の南部でも、色づき始め、

そして岡山県の北部では、見頃のところが多いんです」（25年11月7日時点）

（坂井亮太アナウンサー）

「今回の調査員では、香川県にお住まいの方、そして岡山県南部にお住まいの方にも紅葉を楽しんでもらいたいという思いで、過去の紅葉の映像をまとめました。こちらをご覧ください」

穴場も見逃せない！エリアの紅葉最新情報。まずは岡山からチェック！

燃えるような赤色の紅葉と黄金色の銀杏、見事なコントラスト美しいですよね。

真庭市の蒜山の「徳山神社」の過去の映像です。

（古米リポーター）

「私、行ったことあるんです。赤と黄色が、絵の具で描いたかのような発色の良さで、行ってみたらすごく感動します

「奥津渓」の紅葉は？

（坂井亮太アナウンサー）

「続いては、岡山県を代表する紅葉の名所「奥津渓」です。鮮やかな木々が印象的です。渓谷沿いにおよそ3キロにわたって広がっているんですよ」

（杉澤アナウンサー）

「川の音を聞きながら見る「紅葉」は、気分が「高揚」して、何とも言えない美しい景色が広がってました」



（坂井亮太アナウンサー）

「お後がよろしいようで」

続いては、香川も！定番の名所と、夜間ライトアップ情報に注目！

（坂井亮太アナウンサー）

「続いては、ロープウェイから見る、色彩豊かな渓谷美。香川県小豆島の紅葉名所「寒霞渓」です」



（タレント 坂本大輔）

「ここは何度見ても、本当に美しい。山頂から麓に向かって徐々に色づくという、上空から見下ろす紅葉は、いつもと違って素敵です」

今年の見頃は、11月中旬以降だそうです。

閑谷学校の紅葉は？

さあ続いては、特徴的な色合いを持つ備前焼の瓦葺きの講堂。備前市の「閑谷学校」です。国宝の講堂を、100年以上見守り続けているのが、赤と黄に色づく高さ15メートルの「楷の木」。

見頃は、来週以降（14日以降）になりそうだということでした。

ライトアップしたこちらは、高松市の「栗林公園」の夜の姿です。この季節、栗林公園では、カエデやイチョウなど約270本の木々が、色づきます。今年のライトアップは、11月30日まで。見頃は例年通りの11月下旬から12月上旬になるとみられます。

本当にどこも美しくて全部見に行きたくなりました。

ぜひこのシーズンはですね、「紅葉」を見に「行 こうよう」ということで、行楽の秋ですから、紅葉スポットを巡ってみてはいかがでしょうか？

RSKテレビ「金曜ライブ いまドキッ！」（毎週金曜15:49～）より