Suchmos TAIKING¡ß¥Ò¥²¥À¥óÆ£¸¶Áï¥³¥é¥Ü¶Ê¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹TVCM¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê
Suchmos¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ£°æÉ÷¤ò¤Ï¤¸¤áÏÃÂê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÂ¿¿ô¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëTAIKING¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Æ2025Ç¯4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤ÎÆ£¸¶Áï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖEveryday (feat. Æ£¸¶Áï)¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤ËÁÏ¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¿·TVCM¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¢£TAIKING¤Î¥®¥¿ー¤ÈÆ£¸¶Áï¤Î¥Üー¥«¥ë¤¬¥·¥ó¥¯¥í¡ª
TAIKINGºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Î¥®¥¿ー¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¥á¥í¥¦¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢Æ£¸¶Áï¤ÎËÜ¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Üー¥«¥ë¥Èー¥ó¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢¶Ë¾å¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖEveryday (feat. Æ£¸¶Áï)¡×¡£²Î»ì¤Ç¤Ï¡¢°¦¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¼Â´¶¤Ç¤¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¤Þ¤Á¤ò¸µµ¤¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ë¾Ð´é¤ò¡£¡×¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·TVCM¤Ï¡¢11·î15Æü¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¡£
TAIKING¤ÈÆ£¸¶Áï¤¬¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤ò·È¤¨¡¢Á¥¤Î¾å¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ÖEveryday (feat. Æ£¸¶Áï)¡×¤ÎMV¤â¸ø³«Ãæ¡£
2025.04.23 ON SALE
TAIKING
DIGITAL EP¡ØShuffle¡Ù
¢£¡Ú²èÁü¡Û¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
