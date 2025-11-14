モデルの蛯原友里が夫・ILMARI（RIP SLYME）と寄り添うツーショットを、自身のInstagramで公開した。ソロショットも含めて11枚の写真を公開しており、様々な表情を披露している。

【写真】蛯原友里・ILMARI夫婦のエルメスイベントツーショットなど①～④

■蛯原＆ILMARIは虎ノ門ヒルズで開催のエルメスイベントに参加

蛯原は「『ミステリー アット ザ グルームズ(Mystery at the Grooms)ーエルメスの馬さがし』ひと足お先に体験してきました」と、11月14日から24日まで、虎ノ門ヒルズステーションタワー TOKYO NODEにて開催される、エルメスのイマーシブな謎解きイベントに参加したことを報告。

大きな扉の前で寄り添う蛯原とILMARIは、ふたりともダークカラーのカーディガン＆パンツスタイル。蛯原は片手をILMARIの肩にかけて凛とした笑顔を浮かべている。

さらに、展示の椅子に手をかけるILMARIをナチュラルな笑顔で見つめる蛯原のツーショットや、大きな棚の前でにっこり両手をあげる蛯原をILMARIがスマホで撮影する様子、鏡にうつったふたりを鏡越しに自撮りしたツーショットも。

コメント欄には「美しくて絵になる」「素敵な夫婦」「上品でおしゃれ」などといったファンの声が続々と到着。

またILMARIも自身のInstagramで、蛯原とは違った自身のソロショットなども含めてイベントに参加した際の写真を公開している。

これまでも蛯原はInstagramで夫婦ショットを公開している。

■蛯原を撮影するILMARIの姿も！エルメスのイベントでの夫婦ショット

■ILMARIのポストした夫婦ショット

■雑誌『VOGUE』のYouTubeで共演した際のオフショット

■子どもたちも登場！笑顔の家族ショット