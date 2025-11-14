Snow Manの阿部亮平が、11月14日放送の『ZIP!』（日本テレビ系）に出演。自身のInstagramのストーリーズでオフショットを公開し、端正なスーツ姿と爽やかな笑顔で朝からファンを癒した。

■チェックスーツでしゃがんでポーズをとる阿部亮平

阿部はダークトーンの細かいチェック柄スーツにネクタイを合わせた王道フォーマルスタイル。落ち着いた雰囲気の中にも柔らかい魅力が漂う。

しゃがんで後ろのモニターに映る番組ロゴを両手で指すポーズを見せており、阿部らしいかわいらしさがあふれた1枚に。さらに「ZIP! ありがとうございました」「行ってらっしゃい！！」のメッセージも。

ファンからは「朝からビジュ良すぎ」「心が浄化された」「ちんまり座っててかわいすぎる」「ポーズかわいい」「爽やかすぎる」「これから北海道かな？」などの声が寄せられている。

■高橋海人＆本高克樹へ向けたエールも

投稿にはKing & Princeの高橋海人とB&ZAIの本高克樹（ともに「高」は、はしごだかが正式表記）への応援メッセージも。

「海人～！！電波ジャックがんば～」「DayDayには本高出てます」（原文では「高」ははしごだか）と、仲間の活躍をさりげなく宣伝する阿部。ファンからは「阿部ちゃんのこういうところ好き」「後輩の名前を出してくれる優しさに泣ける」といった声も寄せられた。

■ネイビースーツで爽やかに“ZIPポーズ”をする阿部亮平

番組では「プロに聞く 今年買って良かったヒット商品」を特集。阿部の個人的ヒット商品も紹介された。

番組公式SNSでは、阿部とリポーターの2ショットが公開。爽やかなネイビースーツに柔らかな微笑みで“ZIPポーズ”を決める阿部の姿が写し出されており、現場の温かい空気まで伝わる1枚となっている。

■“電波ジャック”で『ZIP!』に出演した高橋海人

■『DayDay.』に出演した本高克樹

■“夢の共演” 阿部亮平×すみっコぐらし「カリスマックス」

Snow Man

