新日本建、上期経常は17％増益で着地、今期配当を2円増額修正

新日本建設 <1879> [東証Ｐ] が11月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比17.0％増の73.9億円に伸び、通期計画の188億円に対する進捗率は5年平均の34.5％を上回る39.3％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.4％減の114億円に減る計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の56円→58円(前期は56円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比17.3％減の36.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の13.2％→11.7％に低下した。



株探ニュース

