運動能力はチームでトップクラス。「自分はまだ爆発し切れていない」U-17田中義峯は南ア戦を前に「ワクワクした気持ちが大きい」【現地発】

運動能力はチームでトップクラス。「自分はまだ爆発し切れていない」U-17田中義峯は南ア戦を前に「ワクワクした気持ちが大きい」【現地発】