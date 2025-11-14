運動能力はチームでトップクラス。「自分はまだ爆発し切れていない」U-17田中義峯は南ア戦を前に「ワクワクした気持ちが大きい」【現地発】
昨年10月、CB田中義峯（浦和ユース）は初めて日の丸を背負った。U-17アジアカップ予選（＝U-17ワールドカップの一次予選）が終わった直後の代表活動。当時のU-16日本代表はコアメンバーの拡充を目ざしており、そのなかでの招集となった。だが、思うようなプレーはできず、アピールし切れなかった。「緊張で何もできなかった」という田中の言葉からも、悔しさが見てとれた。
それから約１年。４月のU-17アジアカップ（U-17ワールドカップの最終予選）は出場できなかったが、浦和ユースで２年生ながら主軸となり、トップチームで２種登録され、練習にも参加。目覚ましい成長を遂げてU-17ワールドカップのピッチに立った。
グループステージ第２節のニューカレドニア戦に先発出場。押し込む展開が続くなか、３バックの中央でパス回しの起点になるなど上々のパフォーマンスを披露した。しかし、チームは最後まで得点を奪えず、まさかのスコアレスドロー。続くポルトガルとの３戦目（２−１）は、初戦のモロッコ戦（２−０）と同様、ベンチから戦況を見守った。
そのポルトガル戦では、浦和ユースのチームメイトで１学年下のMF和田武士の活躍に刺激を受けた。和田は35分に強烈なミドルシュートで先制点を奪ってみせる。「武士がポルトガル戦であれだけのプレーをしたのに、自分はまだ爆発し切れていない。次の試合に出たら、全部出し切って爆発させたい」と意欲を燃やす。
15日に行なわれるラウンド32の相手は南アフリカに決まり、チームは12日のトレーニングから本格的に対策をスタート。先発で出られるかはまだ分からないが、田中はイメージを膨らませている。
「前線はスピードがめちゃくちゃある。その前に後ろの選手で潰したり、警戒すべき10番の選手に寄せたり、常にリスク管理をしながらプレーしたい」
また、パス回しの起点となるべく、相手のプレッシャーを回避しながらボールを動かしたいとも話す。
「ハイプレスで来る相手。スピードを出してプレスをかけてくるのは映像を見て理解したので、自分の立ち位置を少し変えながら常に前を見てプレーしたい」
中学時代は福岡の街クラブに籍を置き、学校ではバスケットボール部に所属。今でも迫力満点のダンクシュートはお手の物だ。チームトップクラスの運動能力を持つ男のポテンシャルが、南アフリカに対してどこまで通用するのか。「ワクワクした気持ちが大きい」とは田中の言葉。186センチの大型CBのプレーから目が離せない。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
