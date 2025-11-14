歌手の平原綾子が11月12日、自身のInstagramを更新。ロックバンド・安全地帯のボーカリストで歌手の玉置浩二との親交を長文で投稿しつつ、玉木にハグする密着ショットを公開し、ファンからは感動の声があがっている。

《生のコンサートやCDで聞き続けてはや36年になる大好きな音楽家、玉置浩二さん。昔も今も変わらず最高を更新し続けている人 玉置浩二さん。》などとつづり、玉木とハグするツーショットと、玉木が平原と平原の母を両脇に抱くスリーショットを公開した。

またこうもつづった。《「綾香ちゃん、紹介するよ。俺の全てを知ってる人、平原まことさん！」と娘の私に実の父を紹介してくれる人 玉置浩二さん。》

芸能記者が言う。

「綾香さんの父・平原まこと氏（2021年11月26日逝去）は、安全地帯や山下達郎さん、さだまさしさんなど、多くの有名ミュージシャンのレコーディングやライブに参加していた、サックスプレイヤーでした」

平原は、玉木との出会いについて《「浩二に会いに行こう」当時、安全地帯のサポートメンバーをしていた父に連れられ、私たち家族は、あの日 浩二さんに会いに行った。当時5歳だった私を抱っこしてくれた浩二さん。恥ずかしくて、私は思わず 寝たふりをしたことを今でも覚えている。今回は寝たふりをしませんでしたよ。私と母をギュッとハグしてくださいました。》と記した。

さらにこう続けた。

《「平原さんにあいたいなぁ」 浩二さんが呟いた。我慢していた涙が溢れ出た。父も、サックス、吹きたかったと思います。絶対、今日、父も吹いてたと思います。そして、いつもみたいに言っていると思います。「浩二は、うまいなぁ！」って！》

そして、最後に《あったかく支えてくれた、浩二さんと典子さん。いつもありがとうございます。本当に優しいおふたりです。歌の次元を超えて、音楽を届けてくれる 世界でたったひとりのMr.PERFECT。玉置浩二さん。ずっとずっと、歌い続けていてください。》と締めくくった。

「綾香さんの祖父はトランペット奏者で、姉のAIKAさんもシンガーソングライターでサックスプレイヤーと、平原家は音楽一家です。お父さんやお姉さんとの共演も多く、玉置さんと会ったことで、お父さんの思い出があふれ出してきたようです」（同前）

この平原の長文の投稿に対して、コメント欄にファンからは、

《泣けてくる。優しいお父様と玉木さんの思い出話。良いなぁ》

《本当に素敵な間柄ですよね〜》

《綾香さんの心伝わる文才に感動しました》

といった声が相次いでいる。

平原と玉置の36年間にわたる交流に、ファンは感動の渦に巻き込まれているようだ。