枕が合っていないというだけで、朝の目覚めがスッキリしませんよね。首筋に重い感じが残ったり、寝汗でじっとりしたり…。

何を隠そう、私も自分に合う枕を探し続けているひとり。ですが、今回「これかもしれない」と思える製品に出会いました。

NASAが開発した衝撃吸収素材に活性炭を配合したという「炭眠スミミン」がそれ。そのユニークな寝心地を、試した感想としてお届けします。

2つの顔を持つ「炭眠スミミン」

実際は枕カバーで覆われていますが、「炭眠スミミン」本体は落ち着いたチャコールグレー。活性炭が配合されているからか見た目にも清潔感が漂います。

只者ではないと感じさせるフォルムで、表面にはエアホール（通気穴）が空いており、通気性への設計思想が伝わってきます。

この枕の最大の特長は、硬さの異なる二層（ソフト層/ハード層）のリバーシブル構造。「ソフト層」と「ハード層」を比べてみると、押し返し具合が違うのがわかります。これは期待がふくらみます。

寝心地検証：リバーシブル構造の実力は？

実際に頭を乗せて寝心地を試してみました。

まず、公式で「マシュマロ感」と謳われる「ソフト層」。頭を乗せてみると、たしかに柔らかくて、ふわっと頭が包み込まれるようです。ただ沈むだけの低反発枕とは違い、沈み込んだ先で芯が残るというか、ちゃんと支えられている感覚があります。

次に枕をひっくり返して「ハード層」。こちらは、より頼りがいのある押し返しを感じます。

公式の説明通り、ハード層が下から反発し、沈み込みすぎないようになっているのがよくわかります。特に横向き寝も楽に感じたのはこちらでした。

仰向けでリラックスしたい日はソフト層。少し疲れていてしっかり首を支えたい日や、横向きで寝たい日はハード層…。こんなふうに、その日のコンディションや気分で使い分けができそうです。

寝返りと通気性：「炭眠スミミン」の快適さの秘密

もう1つの注目ポイントが、枕内部の40個の3Dブロック構造です。これが頭の動きや圧力に合わせて動き、圧力を分散するとのこと。実際に寝返りを打ってみると、これが思いのほか快適でした。40個のブロック構造が頭の動きに追従するおかげで、寝返りがスムーズなんです。

従来の枕だと、寝返りのたびに頭が沈み込んだままになったり、枕の端で高さが合わなくなったりしがちですが、「炭眠スミミン」はどこに頭を置いてもすっとフィットしてくれます。

これが、NASAのために開発された技術を応用した素材が持つ高い復元力なのかと納得。

そして、もうひとつ試したかったのが通気性。快適な睡眠環境をサポートするには「頭寒足熱」が重要といわれますよね。この枕は活性炭によるニオイや湿気をケアし、12個のエアホールで通気性に優れているのが特長。

普段より高めの温度設定で暖房をつけて昼寝してみたところ、頭部や首の蒸れ感がなく、寝ている間の熱と湿気を効率よく逃がすのを体感できました。

「自分仕様」を選べる高機能ピロー

「炭眠スミミン」は、頭を乗せた瞬間の心地よさと、睡眠中の寝姿勢を支える機能をうまく両立させている枕だと感じました。

気分で選べるリバーシブル機能、寝返りに追従する3Dブロック、熱や湿気を逃がす通気設計。仰向けも横向きもどんな寝姿勢でも枕側がフィットしてくれるのは、「自分仕様」といった感覚が近いかもしれません。

私と同じように、長年「枕が合わない」と悩んできた方、この機会に枕に投資してみてはいかがでしょうか。

「炭眠スミミン」は、以下から詳細情報を確認可能です。S・M・Lの3サイズから選べるので、自分に合った高さをお選びください。

