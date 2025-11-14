阪神の島本浩也投手（32）と日本ハムの伏見寅威捕手（35）の交換トレードが両球団で成立したことが14日、両球団から発表された。

島本は10年ドラフトで育成選手として入団しプロ15年目。今季は16試合に登板し防御率1・88の成績だった。

伏見は12年ドラフト3位でオリックスに入団し13年目。22年オフにFAで日本ハムに移籍して今季は64試合に出場し打率・241、2本塁打、11打点の成績を残した。

球団初の連覇を狙う藤川阪神と、悲願のリーグ優勝を狙う新庄監督率いる日本ハムとの間で補強ポイント、思惑が一致しトレードに至った模様だ。

◇島本 浩也（しまもと・ひろや）1993年（平5）2月14日生まれ、奈良県出身の32歳。福知山成美から10年の育成ドラフト2位で阪神入団。14年11月に支配下選手に昇格すると、19年に自己最多の63試合に救援登板して防御率1・67の好成績を残した。通算204試合に登板して13勝4敗。15年目の今季年俸は4500万円（金額は推定）。1メートル76、73キロ。左投げ左打ち。

◇伏見 寅威（ふしみ・とらい）1990年（平2）5月12日生まれ、北海道出身の35歳。東海大四、東海大を経て、12年ドラフト3位でオリックスに入団。21年に自己最多の91試合に出場した。捕手として21、22年のリーグ連覇に貢献。22年オフに国内FA権を行使して日本ハムに移籍した。13年目の今季年俸は1億円（金額推定）。1メートル82、89キロ。右投げ右打ち。