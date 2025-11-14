Image: Shutterstock

AIがいつか人類の力を超える！次世代AI=AGI（汎用人工知能）を開発する！と、AI各社が未来を見据えていますが、実はみんなが本当に欲しいのは、もっと個人的なわたしのためのAIなのかもしれません。そして、OpenAIはそれをわかっているのかも。

Wall Street Journal紙が、OpenAIのCFOであるサラ・フライヤー氏のインタビューを掲載しています。その中で、OpenAIがデジタル執事のようなパーソナルなAIに方針転換していく可能性について語っています。

「チャット機能でできる基本的かつ優先的なことを考えると、まずは記憶があります。なぜなら消費者にとって非常に大きなメリットがあるからです」

これはChatGPTがユーザーとの会話を記録し、ユーザーの趣味嗜好を考慮して返答できることを意味しています。例えば、ChatGPTを使って旅行の計画をする場合、過去の旅の記録からよりユーザー好みのバケーションが提案できるなど。

UberみたいなAI?!

インタビューでユニークだったのは、OpenAIのこれからを考えるのに初期のUber（ウーバー）がヒントになっているという発言。日本ではUber Eatsで食事宅配のイメージが強いですが、Uberの本来のサービスはライドシェアです。これがどうAIのヒントになっているのでしょう？

「常に頭にあるのはUberが上場したときのことです。 そのときのキャッチコピーが、“みんなのプライベートドライバーみたいなもの”だったんですよね。お抱えドライバーなんて裕福な人の特権で、黒塗りの車が横付けしてくれるというイメージ。Uberはそれがみんな体験できるようになったとアピールしたんです。 これ、ChatGPTも同じだと考えています。誰もが自分だけの専門医、家庭教師、スタイリストを持って、旅行会社の担当までいる。そんな状態です。それをより明確に打ち出していくには、もっとがんばる必要があります」

「Uberみたいな」とはあくまでもキャッチコピーの話。「プライベートの私だけの担当者」はとても特別な存在であり、AI台頭で誰でもそれが叶うとなれば、確かに夢のような未来かもしれません。

わたしのためのAIの問題点

わたしのことをわかったうえで、わたし好みに立ち回ってくれるアシスタントは理想です。AIアシスタントでもそれは同じ。

ですが、実はその実現は思っているより難しいのかもしれません。

まず、ユーザーアクティビティをより長く記録できたとして、それが出力精度にどれだけ影響するかは（現段階では）わかりません。プライバシーの問題、セキュリティの問題はもちろん、AIとの関係が密になればなるほど、ヒトとAIの不適切な関係も増え、より問題視されていくでしょう。

フライヤー氏のUber発言は、単にOpenAIのAGI（汎用人工知能）セールストークなのかもしれません（フライヤー氏が挙あげた例には、まだ見ぬガン治療薬の開発を早め消費者に届けるというのもあって、プライベートなAIとは少々ズレている気もするし…）。

しかし、AIのいる未来を想像するのにUber発言はわかりやすいかもしれませんね。