今年度のMLBア・リーグでサイ・ヤング賞を獲得したタイガースのタリク・スクバル投手。日本時間14日には「MLB Awards」に出席し、ドジャース・山本由伸投手について語りました。

山本投手は今季のサイ・ヤング賞のファイナリストに選出されるも受賞とはならず。同一リーグからはパイレーツのポール・スキーンズ投手が選出されました。

記者から山本投手の印象について聞かれたスクバル投手は、ワールドシリーズでの連投について言及。「あれをどう評価したらいいんだろう？彼がどうやってあれをやったのか、全くわからない。今まで見た中で、最も感動した出来事の一つ、いやおそらく一番感動した瞬間かもしれない」と語ります。

続けてスクバル投手は「オオタニが3本ホームランを打ち、6イニングを投げ切った試合もすごいと思います。でも(山本投手が)6試合目に90球くらい投げて、そこから立ち直って7試合目も投げるなんて、本当に信じられません。そんなことが可能だとはまったく思っていませんでした。今では少し考え方が変わってきています」と驚きの声をあげました。

記者から「現在の投手は100球を投げたら降板というのがほとんど。山本投手はその常識を変えた？」と問われると「その通り。間違いないよ」と答えたスクバル投手。改めて「彼は間違いなく野球界でトップクラスの選手だからね」と語り、その姿を称賛しました。スクバル投手はMLBで最も優れた投手に贈られるサイ・ヤング賞を2年連続で受賞。そんな好投手からも山本投手の躍動に驚きの声があがりました。

スクバル投手は、サイ・ヤング賞の受賞については「とても大きな意味があります。これは、すべての努力と舞台裏での様々な取り組みの成果です。でも、優勝とだったら間違いなく喜んで(サイ・ヤング賞と)交換しますけど」と笑顔。今後に向けても「大事なのはそれを一貫して続けること。それこそが成長だと思います。毎年ずっと続けることです。この世界で本当に実力のある人たちは、毎年ずっとそうやってるんです。だから、もし僕もそういう人間になりたいなら、証明し続けなきゃいけないんだよ」とさらなる進化へ意気込みました。