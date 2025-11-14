タレントの辻希美（３８）が１４日、都内で行われた「Ａｍａｚｏｎ ブラックフライデー」（１１月２４日〜１２月１日）記者発表会に登場した。

辻は、アマゾンのヘビーユーザー。「お米やお水などの重い物は定期便で買っている」とした上、「私の住んでいる区域の中で１、２位を争うくらい使っていると自信を持って言える」とニヤり。



アマゾンで「ポチポチお買い物をするのが、私の寝る前の楽しみ。毎日のようにアマゾンの箱を見ています」といい、ブラックフライデーに向けて「悩んでいる高額な商品はカートに入れて待っています」と明かした。

アマゾンの魅力は「品揃えの良さ」だそう。「子どもが生まれたばかりで外に出るのが難しかったので、ネットで簡単に頼めるのもうれしい。朝頼んでその日に届く。本当に助かってます」とにっこり。さらに「我が家、びっくりするくらいここから誕生日ラッシュなんです。今からアイテムを準備したい」と語った。

「今年もあと２か月で終わるということで、１年間頑張った自分へのご褒美や、大切な人にステキなものをプレゼントしていただけたらうれしいです」とＰＲ。

自分へのご褒美としては、アロマ加湿器が欲しいという。「眠ることが上手くできないタイプ。乾燥対策と自分がぐっすり眠られるように」と語り、大切な人へのギフトとしてはｉＰａｄを贈りたいそう。「正直、今の時代は子ども１人に１台必要なくらい大切なアイテムだ」と語った。