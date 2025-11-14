【紅白2025】ちゃんみな、HANAとの初出場決定に喜び「私たち家族にとっても本当に光のような存在」「本気で挑みたい」
【モデルプレス＝2025/11/14】ラッパー／シンガーのちゃんみなが11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。
【写真】昨年の紅白リハの様子／乃木坂46・ME:I・あいみょんら豪華集結
ちゃんみなは、「私たち家族にとっても本当に光のような存在である紅白歌合戦に、今私が光として立てることにすごく光栄に思いますし、本当に選んでいただきありがたいと心から思っております」と、自身がプロデュースするガールズグループ・HANAとともに初出場を果たしたことを喜んだ。また、「いつも通り、本気で挑みたいと思います。私の人生にもみなさまの人生にも残るような、そんなステージを頑張って作っていけたらなと思います。よろしくお願いいたします」と覚悟を示していた。
ちゃんみなは2017年に「FXXKER」を引っ提げてメジャーデビューすると、その後「Never Grow Up」、「ハレンチ」、「美人」などのヒット曲を連発。大型音楽フェス「SUMMER SONIC」や「ROCK IN JAPAN」、「SUMMER SONIC」にも出演を果たしており、幅広い層に支持されている。また、2025年にはガールズグループオーディション「No No Girls」（通称：ノノガ）をプロデュースし、圧倒的なカリスマ性と人々の心を打つ指導が反響を呼んでいた。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ちゃんみな「紅白」初出場決定
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
