【紅白2025】「ビジュイイじゃん」がバズ・M!LK、デビュー10周年での初出場に意気込み「日本を元気にするグループを目指して」
【モデルプレス＝2025/11/14】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に初出場することが発表された。
【写真】2025年「紅白」初出場者集結
佐野勇斗は「僕たちは2015年にデビューして今年で10周年の年になるんですけれども、当時からずっと紅白歌合戦に出場するという目標を掲げてここまでやってこさせてもらいまして」と出場が夢だったことを明かし、「M!LKはすごく沢山の歴史があるんですけど、その歴史を全て背負って当日はたくさん楽しみたいと思います」と口に。また、「ここまで僕たちを応援してくれたミルキーズ（ファンネーム）本当にありがとう。僕たちM!LKは日本を元気にするグループを目指しておりますので、当日は楽しんじゃいたいと思います！」と気合をにじませた。
M!LKは、2014年11月結成。スターダストプロモーションに所属する佐野、塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ダンスボーカルグループ。音楽活動にとどまらず、ドラマ、映画、舞台、モデルと活躍の場を伸ばしている。2025年は、楽曲「イイじゃん」が話題に。TikTokでの動画投稿も話題をよび、セリフ部分の「今日ビジュイイじゃん」が「新語・流行語大賞」2025にもノミネートされた。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆「ビジュイイじゃん」で話題沸騰・M!LK「紅白」初出場
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
