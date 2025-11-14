»øJ¤ÎWBCÏ¢ÇÆÁË»ß¤Ø¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãËÜµ¤¤ä¤ó¡×¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë²Ã¤ï¤ë¿·ÀïÎÏ¤ËÆüËÜ¿ÍÀïØË¡Ö³°ÌîÅ´ÊÉ¤¹¤®¡×
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡ÈPCA¡É¤³¤È¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°³°Ìî¼ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë³°Ìî¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ÎMLB¥¢¥ï¡¼¥ÉÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÀïØË¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WBCÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊÆ¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÎMLB¥¢¥ï¡¼¥É¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢23ºÐ¤ÎPCA¤È25ºÐ¤Î¥¥ã¥í¥ë¡£PCA¤Ïº£µ¨31ËÜÎÝÂÇ¡¢95ÂÇÅÀ¡£¥¥ã¥í¥ë¤â31ËÜÎÝÂÇ¤È³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¡£º£µ¨60ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÈMVP¤ò·ã¤·¤¯Áè¤Ã¤¿¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤â»²Àï¡£PCA¤ä¥¥ã¥í¥ë¤Î½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤ê¡¢X¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÀïØË¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡ÖPCA¤âWBC¤Ë»²²Ã¡£ËÜµ¤¤ÎÊÆ¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤³¤ì³°Ìî¥á¥ó¥Ä¤â¤¦¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤¦³°ÌîÅ´ÊÉ¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤ò¾å²ó¤ë¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼²á¤®¤ëw¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãËÜµ¤¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë