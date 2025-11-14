¡ÚÂç¿Í¤Î¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¸«¤¨¡ª 40¡¦50Âå¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡Ö¤¤ì¤¤¤á¥¹¥«ー¥È¡×
¹â¸«¤¨¤¹¤ë¥¥ì¥¤ÌÜ¥¹¥«ー¥È¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¤·¤Þ¤à¤é¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó ¥¢¥ó¥É ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤«¤éÂç¿Í¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¹¥«ー¥È¤¬¿·È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£¥¹¥¨ー¥ÉÄ´ÁÇºà¤Î¥Ð¥ëー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¹¥«ー¥È¤ä¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤·¤Þ¤à¤é¤Î¹â¸«¤¨¥¹¥«ー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½©¿§¥Ö¥é¥¦¥ó¤È´Ý¤ß¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ð¥ëー¥ó¥¹¥«ー¥È
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥¹¥«ー¥È¡×\2,189¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥ï¥Ã¤È¥Ð¥ëー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¡£¥¹¥¨ー¥ÉÄ´ÁÇºà¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¹â¸«¤¨¤âÁÀ¤¨¤½¤¦¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÁí¥´¥à»ÅÍÍ¤ÇÀü¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤Æ¹¤¬¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤âÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¿þ¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÂ¸µ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤È¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£
Á¯¤ä¤«¥Ö¥ëー¤¬²Ú¤ä¤°½©¤Ã¤Ý¥³ー¥Ç
¥Àー¥¯¥«¥éー¤Ë¤Þ¤È¤á¤¬¤Á¤Ê½©Åß¥³ー¥Ç¤â¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤®¡¢´é¼þ¤ê¤âÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÏÍî¤ÁÃå¤´¶¤Èµ¨Àá´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢Âç¿Í¤ÎÀöÎý´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥¯¥·ー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¾å²¼¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎµÙÆü¥³ー¥Ç¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤«¤â¡£
ÉÊ¤è¤¯Ì¥¤»¤ëÂç¿Í¤Î¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥×¥Ë¥å¥Õ¥£¥Ã¥È/¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤â¤Á¤è¤¤È©¿¨¤ê¤ÈåºÎï¸«¤¨¡×¤Î¡Ö¥×¥Ë¥å¥Õ¥£¥Ã¥ÈÁÇºà¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥«ー¥È¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁÇºà¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥¹¥Ã¥¥ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤¤ì¤¤¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¡¢¾åÉÊ¤À¤±¤É¥âー¥É´¶Éº¤¦Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤ÊÂç¿Í¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç
Æ±ÁÇºà¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¡£½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤È¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Â¸µ¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÂç¿Í¤Î¥¥ì¥¤ÌÜ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏSEASON REASON by Lin.&Red½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Yuri.H