ウクライナ侵攻、イスラエルのガザ侵攻、有事の噂が絶えず囁かれる台湾……。

世界情勢は混迷の一途を辿っているが、戦争が勃発すれば、その国の市民だけでなく、日本の企業や個人にも大きな影響があるのをご存じだろうか。遠い国の戦争でも対岸の火事ではない。

地政学リスクの影響は日本にも

先生 中国、ロシア、中東など、世界にはさまざまな紛争の火種、つまりは地政学リスクがあります。こうしたリスクは、遠い世界の話ではありません。





陽菜 距離の近い中国はさておき、他の地域の地政学リスクは、身近とまでは感じませんが……。

先生 距離的に遠い地域の出来事であっても、その影響は私たちにも及びます。

陽菜 と言われても、実際、どんな影響があるのでしょうか？

先生 例えば2025年6月に、米国がイランの核関連施設を攻撃したとき、原油価格が高騰しました。中東情勢が混乱し、この地域からの原油や天然ガスの供給に支障が出る可能性が高まったためです。

陽菜 たしかに、そういったことがあったような気がします……。

先生 日本は原油のほぼ100％を輸入しているので、原油価格が上昇すれば、ガソリン価格、さらには物流費から一般消費財の価格まで上昇してしまいます。

陽菜 まさに、遠い国の出来事が、私たちの生活にも大きく影響するということですね。

地政学リスクでビジネスにも大損害？

先生 ビジネスでも、前にお話ししたとおり、投資していた国で紛争が起きれば、その投資が台無しになる可能性もあります。

実際、2022年2月のロシアのウクライナ侵攻後、ロシアに進出していた西側先進国の企業は、軒並みロシアからの撤退を余儀なくされました。

陽菜 やはり大きな損害が出たのでしょうか？

先生 米国のマクドナルド社は、ロシアで約850店を展開していましたが、2022年5月に全事業を売却して撤退しました。その損失額は約14億ドル（約2100億円）と言われています。資源会社のエクソンモービル社も、ロシアでの石油・ガス開発プロジェクトから撤退し、約34億ドル（約5100億円）を失ったとされています。

陽菜 とんでもない金額ですね！

先生 こうした企業の損失は桁違いですが、数百億円規模で損失が出た日本企業もあります。それだけ、地政学リスクは企業の事業、さらには経営そのものに大きな影響を与えます。

陽菜 下手をすると、会社そのものが危なくなりますね。

先生 さらに企業が注意すべきは、グローバルなサプライチェーンへの影響です。

陽菜 うちの会社も、部品を製造するための原材料などを世界中から調達していると聞いています。

先生 世界のどこかで紛争が起こって、その輸送ルートの一部でも影響を受けてしまうと、工場がストップしてしまったりもします。

陽菜 そう考えると、世界はリスクだらけですね……。企業としては、地政学リスクにどう備えればよいのでしょうか？

先生 これまで見てきたように、地政学リスクは、自然災害とは異なり、ある程度想定することができます。定期的に、どこにどのようなリスクがあるのか、その発生可能性はどのくらいかといった「地政学リスク評価」を行うことが重要です。

陽菜 難しそうですが、たしかに、それはやっておいたほうがよさそうですね。今思えば、海外事業部で最初に参加した会議も、そういった内容だったような気がします。

先生 同時に、自社がどの国・地域に、どのくらい投資し、どんな事業を行っているのか、どの国とどのくらいの貿易を行っているかといった、事業の「地域ポートフォリオ」をしっかり把握し、モニターすることもお勧めします。

陽菜 自分の会社が、どの国や地域でどれくらいビジネスをしているかを把握する……というのは、結構大変そうですが。

先生 たしかに大変ですが、経営データとしては非常に重要です。

これと、先ほどの「地政学リスク評価」を掛け合わせれば、リスクが実際に発生したときの影響なども想定しやすくなり、地政学リスクに対するより適切な備えができると思います。

海外赴任先でリスクに備えるには？

先生 また、企業への物質的な損害だけでなく、海外に社員を派遣していたりすれば、地政学リスクが社員や家族の人命に関わる可能性もあります。

陽菜 それは大変です！

先生 そうした非常事態への対応は、各企業で準備していると思いますが、陽菜さんが将来、ちょっと危険な国に駐在したときのために、私の海外での安全管理に関する心構えを1つお話ししておきましょう。

陽菜 そういった国には、正直あまり行きたくありませんが……、そのときのためにぜひお願いします！

先生 海外で生活していて、その国で何かあったときの命綱は、現地の日本大使館からの情報です。

現地に到着したら、「私はこの国に住んでいます」という登録である、在留届を必ず出してください。これをしないと、非常時の連絡も受け取れません。

陽菜 了解です！

先生 ここからがポイントです。こうした非常時の情報ルートは複数持っていたほうが安心です。

そこで私が重要視していたのが、米国大使館からの情報です。

陽菜 米国大使館？

先生 米国は、他国に比べて情報収集・分析能力が圧倒的に高いので、何か予兆があればいち早く動きます。「米国人が国外に退避しようとしたら、すぐ逃げろ」は、危険な国での安全管理の鉄則です。

陽菜 でも、米国人じゃないのに、米国大使館から情報なんてもらえませんよね。

先生 それはそうです。でも、米国大使館の人、または、その国にある米国企業の人とは仲良くすることができます。

陽菜 人と仲良く……。大使館や企業に勤めている人だけでなく、その家族でもいいんですか？

先生 はい。そうした人たちと交流があれば、いざというとき、いち早く危機を察知できます。

陽菜 友達づくりは得意です！ もし、そういう国に行ったら、真っ先に米国の人と友達になります！

先生 情報のためだけでなく、海外に駐在したときの面白さの1つは、その国の人のみならず、その国に来ているいろいろな国の人たちと、仕事や生活を通じて濃い付き合いができることです。そのときがきたら、ぜひ友達づくりも楽しんでください。

