¡ÖÍ¬ÊÝÇµ»å¡×¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤Ø ÅÁÅý¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢IT³èÍÑ¿ä¿Ê Ê¼¸Ë¸©¼ê±äÁÇÌÍ¶¨Æ±ÁÈ¹ç »°ÌÚ½¨ÉÒÂåÉ½Íý»ö
¡¡´¥ÌÍ»Ô¾ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¼ê±ä¤½¤¦¤á¤óÍ¬ÊÝÇµ»å¡×¡£¤½¤Î¾¦É¸¤ò¤â¤ÄÊ¼¸Ë¸©¼ê±äÁÇÌÍ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¡¢10·î1ÆüÉÕ¤ÇÂè14ÂåÂåÉ½Íý»ö¤Ë»°ÌÚ½¨ÉÒ»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©¤ÎÆîÀ¾Éô¡¦ÇÅ½£ÃÏ¶è¤Î5¤Ä¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤ÆÅÀºß¤¹¤ë¡¢Ìó380¸®¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÎÂåÉ½¼Ô¤À¡£
¡¡»°ÌÚ»á¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢²È¶È¤ò·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë05Ç¯10·î¤Ë»°ÌÚÀ½ÌÍ½ê¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£17Ç¯10·î¤ËÍ¬ÊÝÇµ»å³ÆÃÏ¶è¤ÎÀ¸»º¼Ô¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¡£Í¬ÊÝÇµ»å¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢ÈÎÇä°Ñ°÷¤È¤·¤ÆÁÈ¹ç¿¦°÷¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÍ¬ÊÝÇµ»å¡×¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼ê±ä¤Ù¤½¤¦¤á¤ó¤Ï¡¢ÅÁÅýÅªÀ½Ë¡¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£Í¬ÊÝÇµ»å¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡Ö¾åµéÉÊ300g¡×¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤ËÁ´¹ñ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿»þÂå¤Ë¿·¤·¤¤¾®Çä·ÁÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»È¯Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÅ¹Æ¬¥«¥Ð¡¼Î¨¤Ï95¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥¬¥ê¥Ð¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ»ý¤È°ÂÄê¶¡µë¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ë·ÑÂ³¤·¤ÆÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»°ÌÚÍý»öÄ¹¤Ï½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖÉÊ¼ÁÂè°ì¡×¤Î»ÑÀª¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤½¤¦¤á¤ó¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÅöÁ³¤Î»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡£24Ç¯´ÖÍý»öÄ¹¿¦¤òÌ³¤á¤¿Á°Ç¤¤Î°æ¾åÌÔ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÈ¹çÆâ¤Î¥Ï¡¼¥É¡¢¥½¥Õ¥ÈÎ¾ÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¯²½¤·¡¢¤Þ¤¿ÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¥¿Ê³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¤ÆÍ¬ÊÝÇµ»å¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡×¤È¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÁÈ¹ç¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁÈ¹ç°÷¡¢¿¦°÷¤È¤È¤â¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÈ¹ç¤Ç¤Ïº£½Õ¤Ë5¡ó¤Î²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÈÎÇä¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¾åµéÉÊ300g¡×¤Î½Ð¸Ë¿ôÎÌ¤Ï7·îÃ±·î¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£Á°8·î´ü¼ÂÀÓ¤Ï99¡¦7¡ó¤ÈÁ°Ç¯ÊÂ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£6·î²¼½Ü¤«¤é¤ÎÌÔ½ë¤äÊª²Á¹â¤Ç¼ê±ä¤Ù¤½¤¦¤á¤ó¤Î²ÁÃÍ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ëÂçÍÆÎÌÄã²Á³ÊÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¡Ö¾åµéÉÊ300g¡×¤ÎÈÎÇä¤â¹¥Ä´¤ËÆ°¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÜ²¼¤Î²ÝÂê¤ÏÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¡£¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤äÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢À¸»ºÎÌ¤Î¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¯¡£¤³¤ì¤ÏÍ¬ÊÝÇµ»å¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Á´¹ñ¤Î¼ê±ä¤Ù¤½¤¦¤á¤ó»ºÃÏ¤¬Êú¤¨¤ë¶¦ÄÌ¤ÎÌäÂê¤À¡£
¡¡9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·Ç¯ÅÙ¤Î¤½¤¦¤á¤óÀ¸»ºÎÌ¤Ï¡¢Á°Ç¯ÊÂ¤Î104ËüÈ¢¡Ê1È¢18Ô´¹»»¡Ë¤òÌÜÉ¸¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£²Æ¤Ë¼ûÍ×´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤½¤¦¤á¤ó¤À¤¬¡¢À¸»º¤Ïµ¤²¹¤¬°ÂÄê¤¹¤ë½©¤«¤éÍâÇ¯½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦¡£Í¬ÊÝÇµ»å¤ò¤Ä¤¯¤ëÌó380¸®¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ï´ë¶È½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²·Ð±Ä¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¹©¾ì¤òÍ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Þ¤ÇÂç¾®ÍÍ¡¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸»ºÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¸»º´ü´Ö±äÄ¹¤ä³Æ¹©¾ì¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷Åê»ñÂ¥¿Ê¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¾¦ÉÊ¤Î¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ë¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍýÉô¤Ï¤¸¤á³ÆÉôÌç¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£Æ±»þ¤Ë¾¦ÉÊ¤Î²þÇÑ¤â¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸åÀººº¤¹¤ë¡×¡£
¡¡ÁÈ¹ç¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ï²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Î·Ð¸³¤âÀ¸¤«¤¹¡£¡Ö¶ÈÀÓ¤ÎÎÉ¤¤²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹ÔÆ°¡¢´Ä¶¤ä¥Á¡¼¥àºî¤ê¡¢Ç½ÎÏ¤Ë±þ¤¸¤¿ÇÛÃÖ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó¶¦Í¤òÌ©¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÁÈ¹çÆâ³°¤ÎÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·Å¬ºàÅ¬½ê¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¡£
¡¡¸¶ºàÎÁ¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢À½Â¤»ØÆ³¡¢À½ÉÊ¸¡ºº¡¢½¸²Ùºî¶È¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ»ý¤Î¤¿¤á¤ÎÊÝ´Éºî¶È¤Ê¤ÉÂÅ¶¨¤»¤º¤Ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÅ°Äì¤¹¤ëÊý¿Ë¡£Æ±»þ¤Ë¾ðÊóµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÁÒ¸Ë´ÉÍý¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿Ê¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¡ÖÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÁÈ¹ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¡£ÅÁÅý¿©ÉÊ¤ò¼é¤ë¤Ù¤ÉôÊ¬¤ÈIT¤ò³èÍÑ¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤ò¡¢ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£