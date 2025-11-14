¡Ú¹ÈÇò¡ÛÂç¥Ð¥º¥ê¤ÎM¡ªLKº´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÖÅöÆü³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×½é½Ð¾ì¤Ë¤è¤í¤³¤Ó
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¡ä
NHK¤Ï13Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖM¡ªLK¡×¤¬½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê27¡Ë¤ä»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ê23¡ËµÈÅÄ¿Î¿Í¡Ê25¡Ë±öùõÂÀÃÒ¡Ê25¡ËÁ¾Ìî½ØÂÀ¡Ê23¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë5¿ÍÁÈ¡£º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤ë³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ð¥º¤ê¡£¤»¤ê¤ÕÉôÊ¬¤Î¡Öº£Æü¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¼õ¤±¡¢SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï25²¯²ó°Ê¾å¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¡¢¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡¡2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Ìî¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ÎÇ¯¡£¤º¤Ã¤È¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ÛÄ¥¤«¤é¤«¡¢»þÀÞ¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖM¡ªLK¤ÎÎò»Ë¤òÁ´¤ÆÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢ÅöÆü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅöÆü³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£