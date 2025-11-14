【Honda NSR250R SP '89 ロスホワイト×テラシルバー×ノーベンバーシルバー】 2026年5月発売予定 価格：4,620円 【Honda NSR250R '89 ロスホワイト×ファイティングレッド】 2026年5月発売予定 価格：4,620円

青島文化教材社の「SKYNET（スカイネット）」ブランドは、「1/12 完成品バイク」シリーズより「Honda NSR250R SP '89 ロスホワイト×テラシルバー×ノーベンバーシルバー」、「Honda NSR250R '89 ロスホワイト×ファイティングレッド」を2026年5月（予定）に発売する。価格は各4,620円。受注予約は11月17日14時より開始される。

1986年から販売された「Honda NSR250R」の中から、1989年にカウルデザインを一新して発売された「MC18型 NSR250R」の追加カラーが完成品バイクシリーズに登場。特徴的なカウル形状をはじめ、5角断面パイプを採用したリアアームやカラーパターンなど、特徴的なシルエットが余すことなく再現されている。フレーム・タンクにはダイキャスト製パーツを採用しており、重量感や質感も楽しめる。

