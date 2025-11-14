¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー ¿¹Àî°ªºé¼ù¡¢¿·¶Ê¡ÖTERRA-Þú¤ó¤ÀÂÀ×-¡×¥ê¥êー¥¹¡¡¹õÈÄ¥¢ー¥È»ÈÍÑ¤·¤¿MV¤â
¡¡¿¹Àî°ªºé¼ù¤¬¡¢¥¢¥½¥Ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤È¤Î¥ìー¥Ù¥ë·ÀÌóÄù·ë¸å½é¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖTERRA-Þú¤ó¤ÀÂÀ×-¡×¤òËÜÆü11·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶Ê¤ÎMV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹Àî¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤ÀÆÉ½ñ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÆÈÆÃ¤Î»í¤ÎÀ¤³¦¤È¡¢¿´¤Ë»É¤µ¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤ÇÊª¸ì¤òËÂ¤°¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤À¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÃÏµå¡¢»þ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ±Ê±ó¤ò²Î¤Ã¤¿¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¿¨¤ì¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥½¥ó¥°¤Ç¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Î»ì¤È¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È²ÎÀ¼¤ä¿¹Àî¤Î¿¼¤¤´¶À¤¬¶Á¤¯°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MV¤Ï¡¢¿¹Àî¤Î²ÎÀ¼¤È¸¸ÁÛÅª¤Ê¹õÈÄ¥¢ー¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥È¤Ï¡¢¹õÈÄ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤¹¤º¤¤é¤Ê¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¡¦¿¹Àî°ªºé¼ù¡¡¥³¥á¥ó¥È
½ñ¤»Ï¤á¤¿º¢¤Î¥ëー¥º¥êー¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÁö¤ê½ñ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²Ê³Ø¤ÎÈ¯ÌÀ¡£ÀÎ¤Ï¼ê¤È¿å¤À¤±¤ÇÉþ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï´¥Áçµ¡ÉÕ¤¤ÎÀöÂõµ¡¤¬¤¢¤ë¡£¿Í´Ö¡¢¿ïÊ¬¤ÈÆñ¤·¤¤·×»»¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢°¦¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¡Ù
¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿Àè¤¬Èà¤é¼«¿È¤Î¿´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿´¤È¡¢¤½¤Ã¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£²¿½Å¤â¤ÎËì¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¿´¤Î±ü¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿Åö½é¤Èº£¤È¤Ç¤Ï¡¢²Î¤¦¤¿¤Ó¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¦´¶¾ð¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¤³¤ÎÀè¤â¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¶Ê¤ÏÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¡£
