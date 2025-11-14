結成４年目の日本発９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」が、大みそかのＮＨＫ「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場することが１４日、発表された。

この日、同局内で行われた会見にはＪＯが欠席し８人で出席。ＨＡＲＵＡは「本日朝ごろに、会社のスタッフさんを通してお聞きした。僕たち＆ＴＥＡＭ自身も信じられない気持ちで実感が湧かない。舞台に立って、ちょっとずつ実感が湧いてきた途中です」とコメント。ＭＡＫＩは「紅白をこれをひとつの目標にしていたので、９人で大声でガッツポーズで喜びました」。ＹＵＭＡは「紅白といえばコラボ。個人的にはけん玉チャレンジに出場できたら」と、同じく出場が決まった三山ひろしが２０１７年から挑戦している、けん玉のギネス記録チャレンジ参加に意欲をみせた。

「Ｊａｐａｎ ｔｏ Ｇｌｏｂａｌ」を掲げる９人。Ｋは「先月韓国デビューをさせていただきまして、日本に帰ってきてうれしい報告をいただいた。まだ実感がないんですけど、いろんなところで舞台（パフォーマンス）をして、公演を通して学んだことがあった。学んだことを１２月３１日に披露できたら」と意欲。リーダーのＥＪも「初めてのアジアツアーでいろんなところに行って、エネルギーをもらった。そのエネルギーを披露したい」と語った。

Ｋは９月に東京で行われた世界陸上で応援サポーターを務めたが、世界陸上アンバサダーの今田美桜が今回の紅白では司会を務める。Ｋは「まさかこのような形で共演させていただけるとは。いい報告をしたいですね」と語った。