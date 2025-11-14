¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤µ¤«°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤¬°û¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡¡¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¡È¤Ï¤·¤´¼ò2S¡É¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈ THE Ìë²ñ¡Ù¤ËVTR½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤æ¤¤ê¤ó¤ÈÌë¤ÊÌë¤Ê¤Ï¤·¤´¼ò¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¡È·ã¥ì¥¢2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ð¥¹Î¹¤Ç½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¡¤Þ¤µ¤«°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤¬°û¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤òµ¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¾Ð¡×¤È¡¢ÇðÌÚ¤È¤Î¤Ï¤·¤´¼ò¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³Ú¤·¤¯¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÇðÌÚËÜ¿Í¤«¤é¤â¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡¡×¤È¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¾¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¿À²á¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£