大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表され、放送100周年の特別企画として、タレントの堺正章（79）と歌手の氷川きよし（48）が出演することが分かった。堺は3人組バンド「ソン・フィルトル」として1999年に出場して以来、26年ぶり。氷川はこれが25回目の紅白となる。

ソロ歌手として紅白に6回出場、司会も3度務めた日本を代表するエンターテイナーの堺。自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々をメドレーで披露する。また、MISIAとともにNHK ラグビーテーマソング「傷だらけの王者」で2023年の紅白に出演したロックバンド「Rockon Social Club」が再び出演。自身とライブでも共演している彼らが一緒に本企画を盛り上げる。

この日会見に出席した堺は約5分間、意気込みを熱弁。「皆さんの衣装を見ますと私だけが引率者のような感じ」と笑わせつつも「大変名誉だと思っております」とよろこんだ。26年ぶりの出場の連絡に「受信料の滞納の知らせかと…（笑い）。表現できるものは“昭和”。これを皆さんに聞いていただけるのでは」と呼びかけた。

去年の紅白で復活のステージを飾った氷川。これまで24回、紅白に出場。演歌歌謡曲からポップスまで、ジャンルにとらわれない華やかなパフォーマンスを届けてきた。今回の特別企画では放送の歴史を彩った先達の名曲をカバーする予定。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。