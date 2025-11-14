C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬ÉªÂÇ¤Á¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡ÄWÇÕ½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢Àï·ç¾ì¤Ø¡¡ËÜÂç²ñ¤Ë¤â±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×F¤ÎÂè5Àá¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ë¤Æ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0¡Ý2¤ÇÇÔËÌ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Î61Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥À¥é¡¦¥ª¥·¥§¥¤¤ÎÇØÃæ¤ËÉªÂÇ¤Á¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿³¤«¤é¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎËö¤ËÅö½é¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ø¤ÈÈ½Äê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤¬¤«¤«¤ë¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢ÂåÉ½Àï¤Ï¡¢½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡FIFA¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½ÁªÃæ¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ÏËÜÂç²ñ¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢FIFA¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡Ö½ÅÂç¤ÊÈ¿Â§¹Ô°Ù¤Ë¤ÏºÇÄã¤Ç¤â2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¡×¤ò²Ê¤¹¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉªÂÇ¤Á¡¢²¥ÂÇ¡¢½³¤ë¹Ô°Ù¡¢³ú¤ß¤Ä¤¡¢ÂÃÅÇ¤¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ä¿³È½°Ê³°¤Î¿ÍÊª¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÜ¿¨¹Ô°Ù¤ò´Þ¤àË½¹Ô¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇÄã3»î¹ç¤Þ¤¿¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê´ü´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤ò²Ê¤¹¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¾¤ËC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ2»î¹ç¤«¤é3»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢Àï¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¾ì¹ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î1»î¹ç¤«¤é2»î¹ç¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬²¤½£Í½Áª¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç1»î¹ç¤«¤é2»î¹ç¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß40ºÐ¤ÎC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¡£ËÍ¤Ï41ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Âç¤¤ÊÂç²ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¶èÀÚ¤ê¤Î»þ´ü¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
