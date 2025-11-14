¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¼é¸î¿À¥á¥Ë¥ã¥ó¤Ë¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬ÃíÌÜ¡Ä¥ß¥é¥ó¤Ï¸åÇ¤¤ËÎëÌÚºÌ±ð¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤«
¡¡¥ß¥é¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½GK¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£12Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»æ¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥Ã¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¥á¥Ë¥ã¥ó¤Ï2021Ç¯7·î¡¢¥ê¡¼¥ë¤«¤é¥ß¥é¥ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âÄÌ»»37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÀµGK¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥á¥Ë¥ã¥ó¤È¥ß¥é¥ó¤Î·ÀÌó¤Ï2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬Íè²Æ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤ÎÆ°¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥é¥ó¤Î¥¤¥°¥ê¡¦¥¿¡¼¥ìSD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¥á¥Ë¥ã¥ó¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÃµ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤Î¸åÇ¤¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½GK¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ë¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥Þ¥ë¥³¡¦¥«¥ë¥Í¥»¥Ã¥¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤é¤È¤Î¤³¤È¡£¥á¥Ë¥ã¥ó¤Îµî½¢¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥é¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤Á¤é¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¥á¥Ë¥ã¥ó¤Ï2021Ç¯7·î¡¢¥ê¡¼¥ë¤«¤é¥ß¥é¥ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âÄÌ»»37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÀµGK¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸åÇ¤¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½GK¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ë¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥Þ¥ë¥³¡¦¥«¥ë¥Í¥»¥Ã¥¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤é¤È¤Î¤³¤È¡£¥á¥Ë¥ã¥ó¤Îµî½¢¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥é¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤Á¤é¤âÃíÌÜ¤À¡£