元SKE48石田安奈、脂肪移植術後“腫れ顔”公開 夫の反応に「ディスりすぎでしょ」とツッコミ
【モデルプレス＝2025/11/14】元SKE48の石田安奈が11月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。脂肪移植術後の顔写真を公開し、ユニークな夫婦のやりとりが話題を呼んでいる。
【写真】29歳元SKE「今はもっと腫れている」脂肪移植術後の腫れ顔
石田は「脂肪移植術後の写真を夫に送ったら、この写真が送られてきた」とハンドサインなどの絵文字を交えてコメントし、ナポレオンフィッシュに似た青い魚の画像を投稿。「自分の嫁ディスりすぎでしょ」と笑いを交えながらツッコミを入れ、「ちなみに、今はもっと腫れている」と術後の腫れ具合についても明かしている。
この投稿にファンからは「仲良し夫婦で微笑ましい」「こんな発信ができるってすごい」「ユーモアで乗り越えるのさすが」「リアルを見せてくれるの、信頼しかない」「その正直さが魅力的」といったコメントが寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
◆石田安奈、脂肪移植術後の顔を公開
◆石田安奈の投稿に反響
