LE SSERAFIM・宮脇咲良＆ウンチェ、東京ドーム公演に向け笑顔で出国！“白×黒”空港ファッション披露【PHOTO】

LE SSERAFIMの宮脇咲良とウンチェが、個性あふれる空港ファッションを披露した。

【写真】宮脇咲良、衝撃の“マイナス10歳肌”

11月13日午後、宮脇とウンチェは11月18日・19日に東京ドームで開催される「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME」のため金浦国際空港から東京へ出国した。

ウンチェはホワイトのダウンコートにブラウンのコーデュロイミニスカートを合わせた冬らしいスタイリングで登場。ファーブーツとブラウンのショルダーバッグでシンプルなコーディネートにキュートなアクセントを加えた。

（写真提供＝OSEN）ウンチェ

カメラに向かって明るい笑顔を見せたウンチェは、風に舞った宮脇の髪を整えてあげるという優しい一面を見せ、空港を温かな雰囲気で包み込んだ。

（写真提供＝OSEN）ウンチェ、宮脇咲良

宮脇はブラックのロングコートを身にまとい、シックで洗練された雰囲気を演出。黒髪ショートヘアがモダンな印象を与え、カリスマあふれる魅力を発揮した。

（写真提供＝OSEN）宮脇咲良​​​​​​

なお、2人が所属するLE SSERAFIMは、今年4月に韓国・仁川公演で幕を開けた全18地域・27公演にわたるワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』のアンコール公演として、11月18日・19日に初の東京ドーム公演を開催する。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

◇ホン・ウンチェ プロフィール

2006年11月10日生まれ。HYBE傘下レーベルSOURCE MUSICから誕生した初のガールズグループLE SSERAFIMとして2022年5月2日にデビュー。ダンスを習い始めてたった1年でJYPエンターテインメントとPLEDISエンターテインメントで合格した経歴がある。社交的で明るい性格の持ち主でメンバーからも愛される最年少メンバー。デビュー曲『FEARLESS』の振り付けは2時間で習得したという。