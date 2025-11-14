人気YouTuberきりまる、恋人が作ったせいろ蒸し料理披露「上手すぎ」「愛情たっぷり」と反響
【モデルプレス＝2025/11/14】YouTuberのきりまるが11月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳人気YouTuber「料理上手すぎ」恋人作のせいろ蒸し料理
きりまるは「今日も1日へとへとで帰ったらせいろ蒸し作って待っててくれた」と恋人が作ってくれたせいろ蒸しの写真を投稿。「初の念願のせいろ蒸し」と、えのきの肉巻きやかぼちゃなどの野菜がたっぷりと入った彩り豊かな料理を披露し、「おいしかった」「ダイエットがんばる！」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「素敵な彼氏さん」「愛情たっぷり」「料理上手すぎ」「優しさが溢れてる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
