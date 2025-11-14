【紅白2025】キンプリ3年ぶり出演 Number_iと「紅白」共演へ
【モデルプレス＝2025/11/14】King ＆ Princeが11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。
【写真】丸の内のエスカレーターからファンサするキンプリ
King ＆ Princeは、2023年5月23日より、永瀬廉・高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）の2人体制に。新体制になってからは初出場、グループとしては3年ぶり6度目の出場となる。
また、King & Princeを脱退後、滝沢秀明が設立した芸能事務所・TOBEにて、平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太の3人で結成されたNumber_iは、2024年に引き続き出演が決定。King & Princeの体制が変更してから、初めて「紅白」の場で共演することに。
ネット上では「ついに！」「2組ともめでたい」「すごすぎる」など反響を呼んでいる。
2023年、故・ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、44年ぶりに同事務所所属タレントの出場が見送られていた。今回のKing ＆ Princeの出演により、同社所属アーティストの出場は3年ぶりとなった。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆キンプリ＆Number_i「紅白」出場
◆STARTO所属アーティストが3年ぶり「紅白」へ
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
