約497万円から！ トヨタ“新”「4ドア本格SUV」発表！ 6速MT設定＆超パワフル「2.4リッターHV」も搭載！ 精悍「ヘキサゴングリル」採用の「新タコマ」26年モデル 北米で発表

多彩なグレードとパワートレインを設定

トヨタの北米法人は2025年11月13日、ピックアップトラックの新「タコマ」2026年モデルを発表しました。

今冬の発売を予定しています。

トヨタ「タコマ トレイルハンター」2026年モデル

タコマは1995年に登場しました。ピックアップトラックとしては長い歴史を誇る「ハイラックス」の、北米向け仕様の乗用上級タイプとしてデビューしました。

2004年に登場した2代目からは独立したモデルとなり、存在感のあるデザインやスポーティグレードの設定など、現地のニーズに合わせて進化しています。

以後、北米においては20年に渡ってセグメントで最も売れているモデルとなり、「ミッドサイズピックアップトラック市場の王者」として君臨しています。

現行型は2023年5月に登場した4代目。プラットフォームを一新し、「ランドクルーザー」や「タンドラ」などを同じラダーフレーム（ボディオンフレーム）構造のTNGA GA-Fを採用。軽量化と剛性を高め、走行性能を飛躍的に高めました。

リアサスペンションは、従来のリーフスプリング（一部モデルを除く）を廃し、新開発のマルチリンクリアサスペンションを採用。乗り心地とハンドリングの向上を図っています。

搭載されるパワーユニットは、出力の異なる2.4リッターガソリンターボエンジン「i-FORCE」で、最高出力228hpを発揮するベーシックなものと、最高出力278hp・最大トルク317lb-ft（約430Nm）を発揮する高性能タイプを用意。

さらにオプションとして同エンジン＋モーターのハイブリッド「i-FORCE MAX」も設定。最高出力326hp・最大トルク465lb-f（約630Nm）を発揮します。

駆動方式はFRまたは4WDで、4WDはパートタイム式またはセンターデフロック付きフルタイム式のいずれかをグレード別で搭載。トランスミッションは8速ATを基本に、i-FORCEの高性能タイプ仕様には6速MTも用意されます。

ボディサイズは全長5410-5745mm×全幅1953mm×全高1872-1897mm、ホイールベースは3350mm・3685mmです。

デザインは北米トヨタのデザイン拠点「CALTY」が担当したもので、トヨタの最新ピックアップトラックシリーズに共通する、強靭かつ頑丈なスタイルを採用。鋭いヘッドライトやヘキサゴン型の大型グリルを特徴とします。

先進支援では、最新の「トヨタ セーフティ センス 3.0」を全車に採用。歩行者検知機能付き衝突回避支援や、全車速ダイナミックレーダークルーズコントロール、車線維持支援、運転状況の先読みアシストであるプロアクティブドライビングアシストなどを搭載します。

ラインナップはベーシックな「SR」系、スポーティな「TRD」系、本格的な悪路走行が可能な「トレイルハンター」、最上級の「リミテッド」など11タイプを設定します。

トレイルハンターは、i-FORCE MAXハイブリッドのみを搭載し、Old Man Emu製2.5インチ鍛造モノチューブショックアブソーバー、ハイマウントエアインテーク、33インチのグッドイヤー「Rugged-Terrain」タイヤ（18インチブロンズカラーホイール付き）などを装備。

また、RIGID Industries製カラーLEDフォグランプ、一体型LEDライトバーを備えたブロンズカラーの「TOYOTA」グリルなど、タフで堅牢なイメージを強調しています。

2026年モデルでは、「TRDオフロード」「TRDスポーツ」「TRDプレランナー」の各グレードにブラックのフロントロゴを採用。

「TRDオフロードi-FORCEプレミアムパッケージ」には、18インチTRDホイールと32インチのグッドイヤー製オールテレーンタイヤを採用しました。

カラーバリエーションは新色「ヘリテージブルー」と、TRD Pro専用の「ウェーブメーカー」を追加し、選択肢を増やしています。

さらに、「SR」のエクストラキャブモデルには牽引ヒッチが標準装備となり、多用途性と性能が向上しました。

新タコマ 2026年モデルの価格は3万2145ドル（約497万円）から6万4350ドル（約994万円）に設定されています。