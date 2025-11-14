¤¤¤±ー¤Ã¡ª ¥É¥é¥°ー¥ó!! ¡ÖÇúÅ¾¥·¥åー¥È ¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡×¤Î¡Ö¥É¥é¥°ー¥óS¡×¤¬¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥ÉX¤ÇÉü¹ï
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¸½ÂåÈÇ¥Ùー¥´¥Þ´á¶ñ¡ÖBX-00 ¥Öー¥¹¥¿ー ¥É¥é¥°ー¥ó¥¹¥Èー¥à 4-60RA¡×¤ò12·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,700±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï½éÂå¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡ÖÇúÅ¾¥·¥åー¥È ¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡×¤Ë¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¢ÌÚ¥ÎµÜ¥¿¥«¥ª¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Ù¥¤¡Ö¥É¥é¥°ー¥óS¡Ê¥¹¥Èー¥à¡Ë¡×¤ò¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¥¨¥Ã¥¯¥¹Ver.¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º¸²óÅ¾¹¶·â¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ö¥ìー¥É¤Ë¥é¥Ðー¼´¤Î¥Ó¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±¦²óÅ¾¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¤È¤ÏµÕµ°Æ»¤Î¹âÂ®¹¶·â¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥È¥Ñー¥Ä¤ÏÅö»þ¤Î¡Ö¥É¥é¥°ー¥óS¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥é¥ÐーÀ½¤ÎÊ¿¤é¤Ê¼´Àè¥Ñー¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÜÃÏËà»¤¤ò¹â¤á¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO
(C) £Ô£Ï£Í£Ù
(C)ÀÄÌÚ¤¿¤«¤ª¡¦¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È