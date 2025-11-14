プレミアムルルルン冬限定「雪」が登場！ホワイトバニラ香るうるおい集中ケア

フェイスマスクブランドNo.1として愛され続けるルルルンから、冬限定の「プレミアムルルルン 雪（ホワイトバニラの香り）」が今年も登場します。極寒の環境でもたくましく生きる植物由来の美容成分を贅沢に配合し、乾燥でゆらぎがちな冬肌にしっかりうるおいをチャージ。雪のように透き通るつやめきを目指す季節にぴったりの特別なマスクです。数量限定なので、ぜひ早めにチェックしてみてください♡

冬限定「雪ルルルン」が今年も登場



シリーズ累計24億枚を突破し、多くの女性に支持されるルルルンから、今年も冬の人気作「プレミアムルルルン 雪」が数量限定で発売されます。

2025年11月14日（金）より、公式オンラインストアや一部バラエティストアなどで順次販売スタート。内容量は7枚入り×5袋で1,760円（税込）。

ホワイトバニラのやさしい香りが冬のスキンケアタイムをほっと包み込みます。

つやめき肌へ導く3種の雪由来成分



スノウアルゲパウダー

ホワイトストロベリー果汁

フユボダイジュ花エキス

冬の過酷な環境に負けない“雪の恵み”を閉じ込めた3つの成分を贅沢に配合。

凍った水中でも生きぬくスノウアルゲパウダー1が角層にうるおいを補給し、ホワイトストロベリー果汁2は雪の反射のような上品なツヤをプラス。

さらにフユボダイジュ花エキス*3が水分量をキープし、乾燥しがちな季節でもしっとりとした質感を保ってくれます。

＊1 保湿成分 クラミドモナスエキス

＊2 ハリ・ツヤ成分 フラガリアチロエンシス果汁

＊3 保湿成分 フユボダイジュ花エキス

毎日使いしやすい贅沢仕様と香り



「雪ルルルン」は冬肌を美しく保つために、濃密な美容成分と肌あたりの柔らかいシートが採用されています。

毎日使えるフェイスマスクとして設計されており、乾燥によるくすみやごわつきをケアしながら、なめらかで透明感のある仕上がりへ。

ほんのり甘いホワイトバニラの香りが、寒い季節のスキンケアを心地よい癒しの時間に変えてくれます♪

雪のように輝く冬肌へ整える特別ケア



乾燥が気になり始める冬に頼もしい「プレミアムルルルン 雪（ホワイトバニラの香り）」は、季節に寄り添った成分と香りで肌をやさしくうるおしてくれる限定アイテム。

1,760円（税込）でたっぷり5袋入りだから、毎日のケアにも取り入れやすいのが魅力です。

冬の透明感を引き出し、雪の結晶のようにきらめく肌を目指したい方は、ぜひこの季節のお守りマスクとして取り入れてみてください♡